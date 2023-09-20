Thursday, 21 September 2023 07:59 GMT

وربة يطلق ثلاث خدمات جديدة لموظفيه

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بنك وربة حزمة من ثلاث خدمات جديدة للموظفين وهي ساعات عمل مرنة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا لإتاحة الفرصة للموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس وإضافة استئذان خاص يتيح للموظفين حضور الأنشطة المدرسية الخاصة بأبنائهم الطلبة، بالإضافة الى ساعات عمل مرنة لأولياء الأمور ممن لديهم أبناء في مرحلة رياض الأطفال لأول أسبوعين من الدوام لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد مع أبنائهم في أول أيام العام الدراسي، حيث أتت هذه الخدمات الجديدة بعد أن اطلق البنك استبيانا للموظفين استطلاعا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، ويأتي ذلك تزامنا مع العودة للمدارس وامتدادا لشعار بنك وربة «نتميز بالحلول» لما هو أبعد من الحلول المصرفية الرقمية والمبتكرة ليقدم الحلول الشاملة للموظفين إيمانا بأن ما يميز البنك هم موظفوه.
وبهذه المناسبة، صرحت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد قائلة: نتميز بموظفينا فهم شركاء النجاح ونحو التميز بإيجاد الحلول حيث امتدت رؤيتنا للاهتمام بالجوانب الشخصية لحياة الموظف ابتداء ببرنامج رعاية ومؤخرا بالحلول المقدمة للموظفين تزامنا مع العودة إلى المدارس حرصا منا على محاولة خلق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل ويأتي هذا النهج ليعزز حزمة المزايا التي يقدمها بنك وربة لموظفيه، مؤكدة أن إدارة البنك على تحرص على توفير جميع متطلبات الموظفين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير أدائهم.
وأوضحت الرشيد أن البنك قام بعمل استبيان بهذا الخصوص كغيره من الاستبيانات التي يتم إطلاقها للموظفين لاستطلاع آرائهم باعتبارهم جزءا من صناعة القرار بما يخدم مصالح البنك وموظفيه، كما يأتي أيضا في إطار اهتمام البنك بجعل بيئة العمل منتجة وجاذبة للكفاءات، لاسيما الوطنية منها.
وذكرت أن مؤشر رضا الموظفين في هذا العام شهد تطورا ملحوظ بزيادة فاقت الـ 40% مقارنة بالعام السابق مما يعكس جهود البنك في خلق بيئة عمل منتجة، تنعكس على أداء البنك وموقعه المالي في القطاع المصرفي.

MENAFN20092023000130011022ID1107110079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث