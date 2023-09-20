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مشاريع الكويت تعقد شراكة مع لوياك

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • العوضي: البرنامج يوفر للشباب فرصة لتطوير الذات والتحول إلى قادة أكثر فاعلية
  • السقاف: نبني شخصيات واثقة تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الإنسانية


أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن توقيع اتفاقية شراكة مع لوياك، وهي منظمة كويتية غير ربحية تعمل على تمكين الشباب ووضعهم على المسار الصحيح ليكونوا قادة مؤثرين في المجتمع، وستقوم شركة المشاريع من خلال هذه الشراكة برعاية جلسات برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية، والتي سيتم تنظيمها للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، وذلك على مدار العام.
ويسعى برنامج العادات السبع التعليمي لصاحبه فرانكلين كوفي إلى تعزيز وزيادة الثقة بالنفس واحترام الذات، وتحمل المسؤولية، وتحديد قيم الفرد، والتعرف على الأهداف وتحديد أولوياتها ومقاومة ضغط الأقران.
وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي إن شركة مشاريع الكويت تشارك لوياك رؤيتها وهدفها المتمثلين بالعمل والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر من خلال إتاحة الفرص للشباب للتطور والتحول إلى قادة يتميزون بفاعلية عالية، ونحن سعداء بالتعاون مع لوياك في هذا البرنامج للتطوير الشخصي الذي يستهدف المراهقين بشكل خاص، كما نتطلع إلى مساعدة الشباب على التفكير في مواقفهم وخياراتهم اليومية وتطوير العادات التي تجعلهم أعضاء أكثر فاعلية في المجتمع.
من جهتها، قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في لوياك فارعة السقاف: نفخر بانضمام شركة عريقة مثل شركة المشاريع إلى المؤسسات الشريكة للوياك، ونحن سعداء باهتمام الإدارة التنفيذية في شركة المشاريع وتقديرها لبرنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية الذي يعتبر أحد أهم وأعرق برامج التنمية الذاتية وتطوير الشخصية، ونبحث دائما عن شركاء يلتقون معنا في الرؤية والأهداف وشركة المشاريع هي أحد هؤلاء الشركاء، إننا لا نسعى إلى حلول سريعة، وإنما عن حلول مستدامة تبدأ من الجذور لنبني شخصيات واثقة تستند إلى أسس متينة قوامها المبادئ والقيم الإنسانية، وهذا ما يقوم عليه برنامج العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل الخاصة ببرنامج العادات السبع تركز على عادات الفعالية لدى الشباب بهدف تحسين أداء الطلاب، والحد من الصراعات، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي. كما أنها تساعد المشاركين على تطوير مهارات جديدة من خلال الأدوات التي تساعد كل فرد على التفوق.

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