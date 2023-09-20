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الوطني يطلق برنامج شهادات الإجراءات الإدارية للائتمان والعمليات الائتمانية

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • العبلاني: تطوير كوادرنا من أهم الأولويات الراسخة والركائز الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام


يؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لذلك يولي أهمية كبيرة لتدريبهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، وفي هذا الإطار أطلق البنك أول برنامج تدريبي لموظفيه حول «الإجراءات الإدارية للائتمان والعمليات الائتمانية» وبالشراكة مع أحد أكبر المؤسسات العريقة للتدريب في هذا المجال.
وشهد حفل الإطلاق حضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني.
ويمتد البرنامج الذي انطلق في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر على مدار 3 أشهر، ويتضمن منهجا مختلطا مثل التدريب العملي والتدريب عبر الإنترنت ودورات التعلم الإلكتروني.
ويشارك في البرنامج 18 موظفا من مختلف الإدارات، وكذلك الفروع الخارجية بهدف تعزيز مهارات التفكير التحليلي والنقدي للمشاركين، بالإضافة إلى تزويدهم بأبحاث شاملة ومتعمقة خاصة بالقطاع المصرفي بشكل عام لضمان الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة أخصائي الائتمان والتمويل في البنك.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: يوفر بنك الكويت الوطني فرصا للتدريب والتطوير بهدف تعزيز الكفاءات والمهارات الفنية للموظفين، بما في ذلك القدرات الرقمية والقيادية، والمهارات الشخصية والمهنية. بالإضافة إلى ذلك، نقدم دورات تدريبية إلزامية بوتيرة سنوية أو نصف سنوية لضمان إقرار وفهم جميع الموظفين لالتزامات وتوقعات بنك الكويت الوطني.
وأضاف أن تطوير قادة المستقبل يعتبر من أبرز المحاور الرئيسية التي يحرص البنك التركيز عليها، حيث يعزز نموذج التدريب القدرات القيادية، وينبع من رؤية ملموسة لتصورنا للقيادة الحقيقية.
وأشار إلى حرص البنك على الاستثمار في المواهب بشكل متزايد من خلال تقديم برامج متخصصة على كل المستويات، بدءا من أكاديمية الوطني التي نقوم من خلالها باختيار المواهب المحلية من حديثي التخرج ذوي الإمكانات العالية والعمل على إعدادهم وتأهيلهم لبدء مسيرتهم المهنية، إلى الدورات التدريبية الخاصة بالإدارة الوسطى والبرامج المخصصة للإدارة التنفيذية. ويعد تطوير المواهب البشرية من الركائز الدائمة والجوهرية في ممارسات إدارة القوى العاملة في بنك الكويت الوطني.
وأكد العبلاني أن تنمية رأس المال البشري تعتبر من أبرز الركائز التي يعتمد عليها أداء بنك الكويت الوطني ونجاحه المستمر. كما يتجسد نجاحنا في نجاح موظفينا، وعلى هذا الأساس تحدد استراتيجيتنا تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مسارنا تجاه الحفاظ على مرونة وتنوع وشمول القوى العاملة بما يعزز الثقة والإبداع والشفافية.
وتجسد الشراكة التدريبية مع الشركات والمؤسسات الكبرى استراتيجية البنك الرامية إلى الارتقاء بالكوادر البشرية، والتي تشكل الدعامة الأساسية لكل مؤسسة متميزة ورائدة، وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية، كما يشكل ترجمة لخطط البنك التي ترسي قواعد تضمن احتراف مسار التطور الوظيفي لكوادر مجموعة الوطني لمواجهة مختلف التحديات في العمل المصرفي.
الجدير بالذكر أن تصميم كل البرامج والدورات التي يتم تقديمها للموظفين تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة يتم وضعها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كافة الإدارات المعنية بالتعاون مع أفضل خبراء العمل المصرفي وأبرز جهات التدريب العالمية.

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