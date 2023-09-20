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المطوع والقاضي GAC تطلق سيارة EMZOOM الجديدة كليا

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني وباقة خصائص تكنولوجية متطورة


بحضور وفد رفيع المستوى من حكومة جوانزو الصينية ومحافظ مدينة جوانزو السيد تشوي ومديرين من شركة GAC Motor، والمدير التنفيذي لمجموعة المطوع والقاضي عمر سليمان القاضي وبحضور المدير العام للمجموعة أحمد أبو الهدى، أطلقت شركة المطوع والقاضي الوكيل والموزع المعتمد لسيارات «GAC MOTOR» في الكويت، سيارة «EMZOOM» الأحدث بين نظيراتها في فئة الكروس أوفر، حيث تأتي معززة بأفضل التقنيات التكنولوجية لتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.
وتأتي «EMZOOM» الجديدة كليا بمحرك سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني بقوة 174 حصانا يولد عزما أقصى قدره 270 نيوتن-متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات، حيث يتيح هذا المحرك تسارعا من نقطة الثبات إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 7.5 ثوان، ويتمتع بكفاءة اقتصادية في استهلاك الوقود مقدارها 5.4 ليترات لكل 100 كيلومتر (وفقا للظروف).
ويتميز الطراز الجديد من «EMZOOM» بتعزيزات رائعة للتصميم من الخارج والداخل على حد سواء، وذلك توافقا مع لغة «GAC» للتصميم العصري، حيث زودت المركبة بلمسات جمالية، مثل مجموعة من الأضواء الأمامية والخلفية LED، وإطار لمصابيح الضباب، ومرايا رؤية خلفية، وعجلات، تبرز المظهر الرياضي الجريء للمركبة.
وتأتي سيارة «EMZOOM» مزودة بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات شبكية قياس 19 انشا، وشاشة لمس HD قياس 10.3 بوصات مع تقنيتي «Apple CarPlay» و«Android Auto»، وميزة التحكم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميزة الدخول من دون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل للمحرك، إلى جانب لوحة عدادات افتراضية متطورة للسائق، وكاميرا محيطية بنطاق 360 درجة لرؤية كاملة أثناء الرجوع للخلف والاصطفاف، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومساحة زائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.
وتتميز المقصورة الداخلية بلوحة العدادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد ذات الملمس الناعم، بينما يكتمل تصميم المقاعد مع الجلد الفاخر المطرز بلونين، كما تتوافر فتحة سقف بانورامية كبيرة، ما يجعل تجربة القيادة أكثر سعادة للركاب، حيث تبدأ أسعار الجيل الجديد من «EMZOOM» من 4999 دينارا.
وتعليقا على إطلاق هذه السيارة المميزة، قال عمر سليمان القاضي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المطوع والقاضي: إن النجاح يتطلب رؤية واضحة، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GAC EMZOOM هي تجسيد لهذه الرؤية، فهي الأفضل في فئتها، وتعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا المستقبلية وأفضل أنظمة الأمان.
وذكر القاضي أن تصميم المركبة الرائع يعكس هوية GAC الفريدة، فلا شك أن النجاح يكمن في الجودة والتميز، وهذه السيارة الرائعة تجمع بين الاثنين ببراعة، ومن المتوقع أن نشهد طلبا عاليا على EMZOOM إذ إنها تناسب وتتماشى مع تطلعات عملائنا في الكويت.
وأكد القاضي على التطوير المستمر في مراكز الخدمة وقطع الغيار في الشويخ والأحمدي، مبينا أن العمل جار لفتح مركز صيانة وقطع غيار في الأشهر المقبلة لخدمة العملاء في الجهراء.
ودعا القاضي العملاء لزيارة اي من معارض GAC الموجودة في الري، الشويخ، الأحمدي، الجهراء ومجمع ذا وير هاوس الصباحية «والتي تعتبر من أكبر معارض السيارات، وذلك للتعرف على أحدث موديلات GAC التي تلبي تطلعات كل أفراد الأسرة وتجربة قيادتها الفريدة».

MENAFN20092023000130011022ID1107110076

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