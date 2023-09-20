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451 مليون دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان

9/20/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس تراجعا في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان في أغسطس الماضي بنسبة 44.1% للشهر الخامس على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 66.7 مليار ين (451 مليون دولار) بسبب استمرار ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وسبعة أشهر حيث لاتزال الصادرات تعوض الواردات في القيمة.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 34.2% على أساس سنوي ليصل إلى 87.8 مليار ين (593 مليون دولار)، فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر الـ 16 على التوالي بنسبة 49.9% لتصل إلى 21.1 مليار ين (143 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض كذلك بنسبة 38.8% ليصل إلى 877.7 مليار ين (5.9 مليارات دولار) في أغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 30.2% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.9% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 30.4%، فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 37.4% بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل الشهر الماضي عجزا بقيمة 930.5 مليار ين (6.3 مليار دولار) للمرة الثانية تواليا، متأثرا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قوة العملة المحلية، ما أدى إلى رفع قيمة وارداتها.
وذكرت أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 0.8% خلال أغسطس مقارنة بالعام الماضي متأثرة بتباطؤ شحنات الوقود الأحفوري ومعدات إنتاج أشباه الموصلات على الرغم من الطلب القوي على السيارات إلى الولايات المتحدة.
وبينت انخفاض وارداتها بنسبة 17.8% بسبب انخفاض أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، فيما أظهرت البيانات تقلص صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 11% وسط حظر البلاد على واردات المأكولات البحرية اليابانية ابتداء من أواخر أغسطس الماضي.

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