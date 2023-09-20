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بيتك يعلن الفائزين في حساب الرابح

9/20/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 36 والـ 37 لسنة 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: نزيهه عبدالرزاق الثاقب، فاطمه ناصر الهيفي، فهد عبيد العجمي، جنان عبدالله التويتان، محمد رجب الفيلكاوي، عبدالكريم عيسى المعيصب، ساره جدوع الرشيدي، عبدالله دغيم العازمي، نهايه محسن العنزي، أحمد نوزهان ذو الفقار، سليمان علي عبدالله، ايمان عبدالعزيز الجويسر، ايرام حسن نصر، عبدالله سعد الصالح، ابراهيم ضاحي خليل، يوسف سامي النجار، عبدالله أحمد الفضالة، خلف سلطان المطيري، تحرير نوري عبدالكريم، وبطي سليمان البطي.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

MENAFN20092023000130011022ID1107110074

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