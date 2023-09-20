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بوبيان يختتم برنامجه الصيفي بدينا 7

9/20/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي المميز «بدينا 7» والمخصص لتدريب طلبة وطالبات المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاما بهدف تنمية مهارات هذه الشريحة وتعزيز قدراتهم وإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية.
ويعد برنامج بدينا نقطة تحول للمشاركين، حيث ركز على تدريبهم وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال وتمكينهم من إطلاق أعمالهم التجارية عبر الإنترنت من خلال استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصميم مشروعهم الخاص إلى أن يصبح مشروعا متكاملا وجاهزا للإطلاق الفعلي، كذلك تناول البرنامج مجموعة متنوعة من المواضيع كتطوير الذات وإدارة الأموال وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية متعددة، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: برنامج بدينا يقدم للعام السابع ويعد توجها من البنك مخصصا لأبنائنا الشباب من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لبناء قدراتهم ورعاية مواهبهم ومنحهم الثقة لإخراج جيل رائد يتقن المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الصغيرة وذلك طبقا لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يعد تجربة عملية واقعية حيث شارك من خلال هذا البرنامج 112 طالبا وطالبة وقدم خلاله بوبيان منهجا تدريبيا وعمليا متكاملا تناول العديد من المواضيع التطويرية الهادفة إلى تعلم مبادئ علم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة خدمة العملاء وأساسيات حماية العملاء وغسيل الاموال.
من ناحيته، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالله مراد: تم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تنفيذ أفكارهم الإبداعية لإنشاء مشاريع تجارية عبر الإنترنت، كذلك قام موظفي بنك بوبيان بتقديم المعرفة وإثراء محتوى البرنامج، متجاوزين توقعات الطلاب.

MENAFN20092023000130011022ID1107110073

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