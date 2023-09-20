بلومز تكرم عملاءها الفائزين ضمن بلومز بلاتينيوم

وكشف فوزي عن أن شركة بلومز تولي اهتماما كبيرا نحو عملائها وشركائها، بهدف تحقيق وتأمين الحصة السوقية للعلامات التجارية التي بحوزتها عن طريق تقديم وتوفير كل السلع والبضائع والخدمات لكل عملاء الشركة من السوق المحلي بشكل مستمر وأسعار تمتاز بأنها تنافسية، حرصا على تلبية كل متطلبات المستهلك الكويتي وفق أفضل وأجود السلع والتميز في خدمة ما بعد البيع التي تضمن حقوق المستهلك بالسوق المحلي.

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