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بلومز تكرم عملاءها الفائزين ضمن بلومز بلاتينيوم

9/20/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للعام الرابع على التوالي، أقامت شركة «بلومز جروب» برنامج تكريم وتوزيع الجوائز على عملائها الفائزين ضمن برنامج «بلومز بلاتيتيوم» تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد اليوسف. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بلومز جروب» محمد فوزي إن البرنامج اثبت خلال مراحله المتلاحقة استراتيجية الشركة في حرصها على التواصل مع عملائها، حيث حقق البرنامج نجاحا كبيرا بحضور كل عملاء الشركة، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في السوق المحلي، والعديد من ممثلي وموظفي الشركة.

وكشف فوزي عن أن شركة بلومز تولي اهتماما كبيرا نحو عملائها وشركائها، بهدف تحقيق وتأمين الحصة السوقية للعلامات التجارية التي بحوزتها عن طريق تقديم وتوفير كل السلع والبضائع والخدمات لكل عملاء الشركة من السوق المحلي بشكل مستمر وأسعار تمتاز بأنها تنافسية، حرصا على تلبية كل متطلبات المستهلك الكويتي وفق أفضل وأجود السلع والتميز في خدمة ما بعد البيع التي تضمن حقوق المستهلك بالسوق المحلي.

وأوضح ان شركة بلومز نظمت حفل توزيع جوائز التميز في خدمة العملاء في إطار التزامها الطويل برعاية العملاء وبرنامج الأفضل في العمل، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على ترقية جوائزها المميزة المقدمة لعملائها، لتحفيزهم على زيادة المبيعات وتوسيع الحصة السوقية للشركة. وذكر أن «بلومز» تسعى بكل جهودها لتوفير أفضل السلع في السوق المحلي، كونها ملتزمة بتحقيق أعلى معايير نظرة عملائها، لاسيما أن الإنجاز الحقيقي للشركة هو النجاح في بناء ثقافة حقيقية لتميز خدمة العملاء، ومهمة المجموعة تكمن في بيع أفضل المنتجات فقط بخدمة ما بعد البيع المتميزة.
وأشار إلى أن السوق الكويتي بات في مقدمة الأسواق الرئيسية التي تستهدفها شركة بلومز، والرامية إلى جعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع، مضيفا ان الشركة تسعى إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من السوق خلال الفترة المقبلة، بفضل شراكتها مع بعض العلامات التجارية.
وأشار إلى أن «بلومز» أعلنت مؤخرا عن تعاونها مع شركة انفنكس لتكون ضمن قائمة «البرندات العالمية» التي تتعاون معها الشركة لتلبية متطلبات السوق الكويتي من خلال العلامات التجارية المميزة.

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