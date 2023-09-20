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التجاري يطلق حملته الترويجية لعملاء حسابي الأول

9/20/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الترويجية المخصصة لحساب «حسابي الأول» للأطفال حتى 14 سنة، حيث تتيح الحملة للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة حساب «حسابي الأول» ويقومون بإيداع مبلغ 50 دينارا الحصول على بطاقة لعب من صالة الألعاب الترفيهية «تيك زون» في مجمع الأفنيوز.
وجاءت فكرة هذه الحملة في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل العمرية ومنهم العملاء أصحاب حسابي الأول من خلال تقديم هذه البطاقات للفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسعادة على قلوبهم. ومن المعروف أن «حسابي الأول» هو الحساب المثالي للأطفال، حيث يساعدهم على التعرف على أهمية توفير المال والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي ينظمها التجاري على مدار السنة والموجهة لعملاء التجاري الصغار. ويأتي الحساب مع بطاقة خاصة بتصميمين مميزين يناسب الأطفال.
ويمكن لولي الأمر الاطلاع على حسابات أطفاله من خلال حسابه على تطبيق التجاري، علما بأن البنك التجاري يسعى دوما للاهتمام بجيل المستقبل وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل المصرفية لهم لتمكينهم من التوفير وتأمين مستقبلهم، فضلا عن الخصومات التي يحصل عليها أصحاب هذا الحساب عند التسوق لدى شركاء البنك التجاري.
ويدعو البنك التجاري الكويتي جميع عملائه إلى الدخول على صفحة البنك على الموقع الإلكتروني: والتعرف على «حسابي الأول» للأطفال وعلى معلومات إضافية عنه، والاطلاع على العروض المصممة خصيصا لتلبية كل احتياجات العملاء. كما يمكن للعملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم: 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.

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