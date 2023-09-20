Thursday, 21 September 2023 07:58 GMT

أسيكو البيوت تمكن العملاء من تصميم بيت العمر وفق رؤيتهم وبأسلوب عصري

9/20/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «أسيكو المجموعة» ممثلة بقطاع «أسيكو البيوت»، جاهزيتها لتقديم خدماتها الهندسية والإنشائية المتكاملة لتشييد الوحدات السكنية الخاصة مع العروض المميزة التي توفرها على منتجات البناء التي تقوم بتصنيعها في الكويت بجودة عالية، وذلك تزامنا مع تسلم المواطنين قسائمهم السكنية في مدينة المطلاع، المدن الجديدة، إلى جانب مناطق الشاليهات والمناطق الداخلية، للبناء على المفتاح.
وتوفر «أسيكو البيوت» فور تسلم المواطنين لقسائمهم في المدن الجديدة كل الحلول الهندسية التي تساعدهم في تنفيذ التصاميم التي تلبي متطلباتهم ورغباتهم في مسكنهم الجديد، مع تبني رؤيتهم بكل تفاصيلها، إضافة إلى أن الشركة وبهدف ضمان راحة العملاء، تعمل على إنجاز وتخليص المعاملات الحكومية بشكل شامل، بما في ذلك إصدار تراخيص البناء والتصاريح وغيرها من الموافقات الرسمية، وذلك تعزيزا لخدماتها في تسليم «بيت العمر» على المفتاح بأرقى المواصفات جاهزا وكاملا، خلال فترة زمنية قياسية.
وتقوم «أسيكو البيوت» بإنجاز جميع المهام التنفيذية بأعلى درجات الالتزام والجودة - كونها شركة مصنفة درجة أولى من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومصنفة فئة أ من البلدية - وكذلك تأمين كل مواد البناء المعروفة بجودتها العالية من «أسيكو المجموعة»، فضلا عن أعمال التشطيب وأعمال الكهرباء والتكييف والصحي بمواصفات عالية الجودة، التي تكفل للمواطن تسلم منزله على المفتاح مع مجموعة من الضمانات الشاملة وطويلة الأجل، منها صيانة سنة مجانية لجميع الأعمال بالإضافة لضمان 5 سنوات على أعمال العازل للأسطح والحمامات وضمان 5 سنوات على الكمبرسور مع ضمان 30 سنة على أعمال الهيكل.
وتسهم «أسيكو المجموعة» في إعمار وتشييد المدن السكنية الجديدة بهدف تحقيق بيئة معيشية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وذلك عبر توفير حلول إنشائية متقدمة، والاستعانة بأحدث التقنيات في تصميم وتنفيذ المنشآت السكنية. كما انها تتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المعايير لما تمتاز به من خبرة واسعة وشاملة في مجال البناء وخدمات متكاملة يتم تقديمها عبر ستة قطاعات إنشائية وصناعية ولوجستية وعقارية.

MENAFN20092023000130011022ID1107110070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث