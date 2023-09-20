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آركابيتا تتخارج من محفظة لسكن الطلبة بالولايات المتحدة

9/20/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • بريان هاب: الأداء الإيجابي لمحافظ «آركابيتا» العقارية يؤكد متانة إستراتيجيتها الاستثمارية
  • أحمد الشيراوي: نجاح صفقة التخارج الثانية يعكس قوة إستراتيجيتنا العقارية بالولايات المتحدة


أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، تخارجها من محفظة «آرك يو اس لسكن الطلبة 2»، والتي تضم مجمعا لسكن طلبة جامعة كليمسون، ثاني أكبر جامعة في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية، لتكون ثاني صفقة تخارج من مجمعات سكن الطلبة خلال 18 شهرا، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 175 مليون دولار.
وقد استحوذت على هذه المحفظة شركة كور سبايسز Core Spaces، وهي شركة متكاملة رأسيا متخصصة في ملكية وتشغيل مجمعات سكن الطلبة.
وكانت آركابيتا وشريكها المشغل للمحفظة قد عملا على مدى فترة الاحتفاظ بالاستثمار التي امتدت ثلاث سنوات على تنفيذ خطة عمل ارتكزت على تجديد الوحدات والمرافق المساندة وتحسين المبادرات التسويقية لتحقيق نمو في معدلات الإشغال والعوائد من الإيجارات. وجرى استكمال أعمال التجديد ضمن حدود الميزانية وقبل المواعيد المقررة في الجدول الزمني، بينما استمر معدل إشغال المحفظة ومعدل تحصيل الإيجارات قريبا من 100% طوال فترة الاحتفاظ بالاستثمار. ونتيجة لذلك، نما صافي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي مركب بلغ 9.4% منذ تاريخ الاستحواذ.
كما تعكس هذه الصفقة نجاح استراتيجية آركابيتا في الاستثمار بمجمعات سكن الطلبة ومنهجيتها المتبعة في اختيار خصائص المجمعات، والتي أثبتت قدرتها على الصمود في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ومواجهة التحديات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي، ومنها جائحة كوفيد-19 والتقلبات الاقتصادية العالمية. حيث حققت المحفظة معدلات إشغال عالية ونموا كبيرا في عوائد الإيجارات بفعل الإقبال الكبير من الطلبة المحليين والدوليين على الإقامة في المجمعات داخل الأحرام الجامعية.
وتعليقا على هذه الصفقة، قال مدير تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا بريان هاب: «لقد جاء الأداء الإيجابي لمحافظ آركابيتا الاستثمارية في العقارات السكنية المؤجرة والعقارات الصناعية في السنوات الأخيرة وطوال فترة جائحة كوفيد-19 ليؤكد متانة استراتيجيتنا الاستثمارية. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها السوق العقارية الأميركية في الآونة الأخيرة، لاتزال الأوضاع الاستثمارية فيها إيجابية، نتيجة لتحسن الاقتصاد الكلي والاقتصاد العالمي ككل».
من جانبه، قال مدير تنفيذي ونائب رئيس إدارة علاقات المستثمرين أحمد الشيراوي: «إن صفقة التخارج الثانية الناجحة من مجمعات سكن الطلبة خلال فترة 18 شهرا تعكس مدى قوة استراتيجيتنا العقارية في الولايات المتحدة ومدى قدرتها على الصمود في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المختلفة. ونحن لا نزال نرى أن تركيزنا على مجمعات تأجير سكن الطلبة في الولايات المتحدة يشكل عنصرا أساسيا من هذه الاستراتيجية، وهو ما يشكل دعامة قوية لتنويع القاعدة الاستثمارية وتحصين عملياتنا من تراجع الاقتصاد، بينما يحقق عوائد مجزية لعملائنا ومستثمرينا».

MENAFN20092023000130011022ID1107110069

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