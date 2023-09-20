"رويال إنفيلد" تُعزّز حضورها في الشرق الأوسط عبر اختيار مجموعة عبدالواحد الرستماني وكيلاً حصرياً في الإمارات

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، 20 سبتمبر 2023: أعلنت شركة "رويال إنفيلد" الرائدة عالمياً في قطاع الدراجات النارية متوسطة الحجم (250 سم مكعب - 750 سم مكعب) عن تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر اختيار مجموعة عبدالواحد الرستماني لتكون وكيلاً حصرياً وموزّعاً رسمياً لها في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة. وقد تمّ افتتاح أول صالة عرض رويال إنفيلد في شارع أم سقيم بدبي خلال حفل لمجموعة عبدالواحد الرستماني بهذه المناسبة اليوم 19 سبتمبر 2023.
وفي حديثه حول الشراكة مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، صرّح يادفيندر سنغ جوليريا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في رويال إنفيلد، قائلاً: "استهدفنا تنمية قطاع الدراجات النارية متوسطة الحجم في أسواق الشرق الأوسط منذ ما يقرب من عقد من الزمن، واليوم نحن في غاية الحماس لشراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني التي تتمتع بخبرة واسعة وحضور قوي في السوق، وسيكون ذلك بمثابة خطوة جديدة لتعزيز تجربة رويال إنفيلد في عالم الدراجات الناريّة، ونقلها لمجتمع عشّاق ركوبها في دولة الإمارات، حيث بات بإمكان العملاء هنا الوصول بسهولة إلى مجموعتنا الواسعة والفريدة. ويمثل هذا التعاون نقلة مهمة في استراتيجية النمو لدينا، ونتطلع للفرص التي سيوفرها لعملائنا".
وتشتمل صالة عرض رويال إنفيلد الجديدة في شارع أم سقيم بدبي على مجموعة من الدراجات الناريّة المتميّزة من طراز رويال انفيلد، بما في ذلك Super Meteor 650، وHunter 350، وScram 411، وClassic، وMeteor، وInterceptor، وContinental GT، وHimalayan، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من ملابس وإكسسوارات رويال انفيلد. كما تم إطلاق مركز خدمة مخصّص للدراجات النارية من رويال إنفيلد في منطقة القوز لضمان حصول العملاء على تجربة سلسة لخدمات ما بعد البيع، مع التطلّع خلال الأشهر المقبلة لفتح فروع إضافية في إمارتي الشارقة وأبو ظبي لتلبية متطلبات مجتمع ركوب الدراجات النارية في المنطقة.
وقال ميشال عيّاط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: "يُسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع رويال إنفيلد الشركة الرائدة في صناعة الدراجات الناريّة. تشهد دولة الإمارات تنامياً في الطلب على الدراجات النارية، ونعتقد أن تعاوننا مع رويال إنفيلد ينسجم مع رغبات وتطلّعات مجتمع الشغوفين بالدراجات النارية المزدهر على الصعيد المحلّي".
ويتواصل نمو الطلب على دراجات رويال إنفيلد النارية على مستوى دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، حيث ترسّخ العلامة التجاريّة مكانتها كشركة رائدة في صناعة الدراجات النارية متوسطة الحجم (250 سم مكعب - 750 سم مكعب). وقد استجابت الشركة للإقبال الكبير على دراجات رويال إنفيلد في الأسواق العالميّة عبر زيادة الإنتاج إلى 832,179 دراجة نارية في السنة المالية 2023، فيما وصلت المبيعات المسجّلة إلى 834,895 دراجة نارية بنمو بلغ 38.4% مقارنة بالسنة المالية 2022 التي شهدت حينها مبيعات وصلت إلى 602,268 دراجة نارية.
وتعتزم صالة عرض رويال إنفيلد في دبي تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، عبر توظيف فلسفة علامتها التجاريّة"Pure Motorcycling" خلال جميع مراحل رحلة امتلاك الدراجة النارية، بما يشمل تقديم تجربة بيع متميزة، وخدمات ما بعد البيع، وتجارب ركوب الدراجات النارية والفعاليات المجتمعية وغيرها من المجالات التي تُعزّز عالم رويال إنفيلد وإرثها الثري.
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