«في إف إس غلوبال» تجدد تعاونها الاستراتيجي مع السويد لخدمات التأشيرات السويدية

(MENAFN
- mslgroup) منحت وزارة العدل السويدية شركة «في إف إس غلوبال» المناقصة العالمية لتقديم خدمات التأشيرات في 37 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستواصل «في إف إس غلوبال»، بموجب الاتفاقية الجديدة، العمل بالنيابة عن حكومة السويد في 8 مناطق حول العالم تشمل - جنوب آسيا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا والصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا وروسيا.
وتتعاون «في إف إس غلوبال» مع حكومة السويد منذ العام 2014، وستوفر الشركة بموجب العقد الجديد خدمات تأشيرات شنغن من النوع C قصيرة الأجل، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية في البلدان الـ37 التالية: بنغلادش، بوليفيا، كمبوديا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، الإكوادور، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، الأردن، كينيا، كوسوفو، لبنان، منغوليا، المغرب، ميانمار، نيبال، نيجيريا، فلسطين، الفلبين، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، زامبيا وزيمبابوي.
ونجحت «في إف إس غلوبال» منذ العام 2019، في معالجة حوالي 500 ألف طلب تأشيرة بالنيابة عن حكومة مملكة السويد.
وقال ممثل مجلس الهجرة السويدي، التابع لوزارة العدل السويدية: "نتطلع لتعزيز تعاوننا مع «في إف إس غلوبال» خلال السنوات المقبلة، لضمان توفير تجربة سلسة ومتكاملة عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. وتتجلى شراكتنا عبر مجموعة من المجالات ومن بينها تعزيز جودة الخدمات، وتطوير عملياتنا الإقليمية وتحسين الخدمات التقنية. ونواصل تعاوننا المثمر مع «في إف إس غلوبال»، مع السعي بشكل مستمر لتحسين عملياتنا على النحو الأمثل."
ومن جهته، قال كريس ديكس، رئيس تطوير الأعمال لدى «في إف إس غلوبال»: "تفتخر «في إف إس غلوبال» باستمرار تعاونها مع حكومة مملكة السويد كمزود وحيد لخدمات تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. وتجمعنا بوزارة العدل السويدية ومجلس الهجرة السويدي شراكة متينة ومتماسكة منذ ما يزيد على عقد من الزمن، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون عبر تجديد خدماتنا في المواقع الحالية التي نعمل فيها. ونتطلع لتقديم أفضل الحلول لطالبي الحصول على التأشيرة السويدية، في إطار عملية سلسة عبر 8 مناطق على مستوى العالم."
MENAFN20092023004993011075ID1107109973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.