تحليل سوق العملات اليوم عن وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية

(MENAFN
- Your Mind Media ) 20سبتمبر 2023
شهدنا صباح اليوم بعض الاستقرار النسبي في سوق العملات المشفرة وذلك بقيادة البيتكوين التي تستقر بالقرب من مستوى 27000 دولاراً والايثريوم عند 1640 دولاراً.
تتجه أنظار السوق بمختلف قطاعاته إلى القرار المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) حول سعر الفائدة. فيما أنه من المرجح بشكل شبه تام هو قيام الفيدرالي بإبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك باحتمالية عند 99%. في حين ستتجه الأنظار إلى خطاب جيروم باول التالي للاجتماع لمحاولة توقع الخطوات المقبلة للبنك المركزي.
من الجدير بالذكر أيضاً، فقد شهدنا الأمس تعديل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتوقعاتهم حول سعر الفائدة المستقبلي، فيما يُعرف بمخطط النقاط (dot-plot). فيما يبدو أن التوقعات الجديدة تُشير إلى نية الأعضاء رفع سعر الفائدة مرة أخيرة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس وهذا ما قد بدأت الأسواق بتوقعه خلال الأسبوعين الفائتين وذلك على ضوء القوة التي يظهرها التضخم لوينة سوق العمل والاستمرار في الانتعاش الاقتصادي.
شهدنا الأمس أيضاً الحديث عن قيام Grayscale بالتقدم بطلب لإطلاق صندوق متداول للعقود الآجلة للايثيريوم. في حين أن هذا الطلب لم يكن الأول من مدير الأصول. إلا أن الطلب الجديد يستند إلى قانون الأوراق المالية للعام 1933 وذلك على عكس الطلب السابق الذي استند إلى قانون شركات الاستثمار للعام 1940. فيما أن الأسباب وراء تلك الخطوة تبقى مجهولة إلا أنه يُعتقد أنها قد تعظم احتمالية أن تتم الموافقة على إطلاق هذا الصندوق.
أما على الجانب التنظيمي، وليس بعيداً عن Grayscale، فقد شهدنا حديثاً من الرئيس التنفيذي للشركة، Michael Sonnenshein في مقابلة مع Yahoo Finance، عندما أشاد بجهود المشرعين في الكونغرس للسعي لرسم معالم البيئة القانونية والتنظيمية لهذا السوق. فيما يرى Sonnenshein أنه باستطاعة الولايات المتحدة أن تهيمن على هذا السوق مع الاستمرار في تنظيمه.
أيضاً في الجانب التنظيمي، فقد تحدث أحد المدراء التنفيذين في الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) الألمانية عن ضرورة تنظيم سوق العملات المشفرة. فيما حذر أن تراخي التنظيم قد يتسبب في حدوث انهيارات كبيرة أخرى كالتي شهدناها عند انهيار بورصة FTX.
يبدو أن الجانب التنظيمي والقانوني قد يستمر في الاستحواذ على تركيز المتعاملين في سوق العملات المشفرة إلى حين اتضاح معالم البيئة التنظيمية والتشريعية لهذا السوق المعقد، على الرغم من أنه قد يبدو بعيداً في الوقت الحالي. لكن من دونه قد نشهد الاستمرار في برودة الزخم وضعف المعنويات على المدى البعيد.
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