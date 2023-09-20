4.6 مليار دينار حجم التداول في قطاع العقار خلال 8 أشهر

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بنسبة بلغت 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت (151) مليون دينار . وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الاردنيين خلال شهر آب من العام 2023 بنسبة بلغت 17 % مقارنة بنفس الشهر من عام ،2022 فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز الماضي حيث بلغت (30) مليون دينار .

دائرة الأراضي والمساحة تعلن تقريرها الشهري عبر موقعها الإلكتروني وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول حيث أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الإدارية وقانون الملكية العقارية، بحسب الغد.



وأكد الزبن أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.

وبين التقرير أنه تم اعتماد آلية مختلفة لاحتساب حجم التداول العقاري عن المتبعة سابقا، بسبب توفر بيانات أكثر دقة نتيجة أتمتة معاملات تسجيل الأراضي وحوسبتها، بالتوافق مع قانون الملكية العقارية، وقانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، بالإضافة الى اعتماد القيمة الإدارية في معاملات تسجيل الأراضي لاحتساب الرسوم وفقا لأحكام نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.

كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 : (176.126.918) دينارا أردنيا، بارتفاع بلغت نسبته (0.04 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت (27.991.729) دينارا، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت (23.781.7612) دينارا، تلاها بالمرتبة الثالثة مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت : (20.213.595) دينارا، ثم جاءت رابعا مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بإيرادات بلغت (16.580.100) دينارا.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات الثمانية أشهر الأولى (68 %) بمجموع (119.630.919) دينارا، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (56.455.999) دينارا.

تمركز بيوعات الأراضي والشقق حسب الأحواض خلال الثمانية أشهر الأولى من

عام 2023.

تمركزت أكثر بيوعات الأراضي في

المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 في عمان/قرية عمان/حوض المدينة بعدد (376) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/قرية البتراوي/حوض البتراوي الجنوبي بعدد (286) قطعة، ثم في جنوب عمان/قرية المسيطبة/حوض البلد (242) قطعة، ثم في قرية الجيزة/حوض الموارس من نفس المديرية

بعدد (227) قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/قرية البتراوي/حوض البتراوي الجنوبي بعدد (91) شقة، تلتها في شمال عمان/قرية ابو نصير/حوض اصهى الفقير بعدد (67)

شقة، وفي شرق عمان/قرية النويجيس/حوض

الرواق بعدد (64) شقة، ومجددا في شمال عمان/قرية الجبيهة/حوض أبو العوف بعدد (58) شقة، وبفارق بسيط جدا في شرق عمان مجددا/قرية طبربور/حوض الميالة بعدد (57) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023

بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023: (1.810) عقارات

بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، منها (1.186) شقة بانخفاض بلغت نسبته (12 %)، و (624) قطعة أرض بانخفاض بلغت نسبته (26 %)، مساحتها (186.404)م2 للشقق و (5.718.596) م2 للأراض، قيمتها التقديرية (151.043.366) دينارا بانخفاض بلغت نسبته (25 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022: منها (102.276.204) دينار بنسبة (68 %) للشقق، و (48.767.162) دينارا بنسبة بلغت (32 %) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى

بالمرتبة الأولى بمجموع (406) عقارات، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (39) عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (309) عقارات، وبالمرتبة

الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (74) عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع (73) عقارا.

اما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (52.898.515) دينارا بنسبة بلغت

(35 %) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (25.262.568) دينارا بنسبة

بلغت (17 %)، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (14.416.735) دينارا بنسبة بلغت (9.5 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: (5.649.198) دينارا بنسبة بلغت (4 %).

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب من عام 2023: (290) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (22 %) مقارنة

بالشهر السابق، منها (189) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (17 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (24 %) مقارنة بالشهر السابق، و (101) قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته (34 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته (19 %) مقارنة بالشهر السابق.