3 لاعبين يرفضون الانضمام لصقور الأردن

ورفض اللاعبون؛ زين النجداوي وكيدن النجداوي وأمين أبو حواس، الاستجابة إلى المخاطبات المتكررة من اللجنة المؤقتة وأعضاء الجهاز التدريبي، للالتحاق بتدريبات "صقور الأردن" المتواجد في الصين؛ حيث خلت القائمة النهائية من أسماء اللاعبين الثلاثة، وضمت كلا من: أحمد الدويري وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفريدي إبراهيم وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد الحموري والمجنسين الأميركيين جون بوهانون ورونديه جيفرسون، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، :

"ملف اللاعبين الثلاثة أصبح على طاولة لجنة الانضباط والسلوك لدراسته وتطبيق التعليمات بشكل صارم"، كاشفا أن القرار الرسمي بحق اللاعبين الثلاثة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب الغد.

وعلمت "الغد" أن القرار المتوقع إصداره طبقا للتعليمات المتعارف عليها في لائحة النظام والسلوك، يصل حد الإيقاف المحلي والدولي لمدة عام كامل (موسم رياضي).

وفيما يتعلق باستدعاء المجنس الأميركي جون بوهانون لتمثيل المنتخب الوطني في الألعاب الآسيوية إلى جانب مواطنه رونديه جيفرسون، أشار عليان: "سأكون صريحا، نتطلع للوصول بعيدا في البطولة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية، وواجبنا اقتناص أي فرصة فوز للأردن، نريد حقا الظفر بميدالية ملونة وهذا هدفنا الواضح، ووجود بوهانون وجيفرسون إلى جانب الدويري وشاهر وباقي اللاعبين، يمنحنا القوة لمقارعة المنتخبات المشاركة"، لافتا إلى أن جهودهم لاستقطاب المجنس الأميركي دار تاكر أيضا لخوض فعاليات "الأسياد" اصطدمت برفض فريقه الجديد بيروت اللبناني.

ولدى سؤاله حول أهمية منح الفرصة للاعبين آخرين بدلا من المجنس جون بوهانون في دورة الألعاب الآسيوية، أجاب: "يجب أن يطرح هذا السؤال على اللاعبين الذين رفضوا الاستجابة لنداء الواجب وتمثيل المنتخب الوطني، بوهانون لم يأخذ مكان أي لاعب، وجاء لتعويض النقص لعبة كرة السلة تعتمد على المراكز والتوظيف"، مؤكدا أن تواجد اللاعب الصاعد محمود الهزايمة في المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة يأتي بناء على الرؤية الفنية للمدربين وحاجتهم له في هذه البطولة دونا عن غيرها.

وشارك بوهانون مع المنتخب الوطني في النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم 2023، التي تبادل فيها "صقور الأردن" الفوز مع المنتخب السعودي (68-61) و(64-72)، ولم يظهر بوهانون حينهما بالشكل المتوقع بعد مساهمته في تسجيل 9 نقاط و11 متابعة وتمريرة وسرقة للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 16 خلال 39 دقيقة لعب له في أول مباراتين بالتصفيات، لتشكل البطولة المرتقبة فرصة جديدة له من أجل إثبات إمكانياته ونيل ثقة الجهاز الفني والشارع الرياضي المحلي.

وتبادل المنتخب الوطني الفوز مع فريق غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني؛ حيث خسر (77-86) وفاز (69-60)، في إطار تحضيراته للألعاب الآسيوية، التي يفتتح المنتخب الوطني مشواره فيها بمواجهة تايلند عند الساعة 8:30 من صباح الثلاثاء 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويلتقي مع البحرين عند الساعة 6:30 من صباح الخميس 28 منه، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفلبين عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت 30 من الشهر ذاته.

وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.

وكانت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية قد أسفرت عن وقوع "صقور الأردن" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات؛ البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.