البحرين تستضيف اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي

البحرين تستضيف اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي
التاريخ
9/20/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي التي تهدف إلى تنظيم وتوحيد وتسريع إجراءات تسجيل الدواء في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، رحّبت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بانعقاد اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي في مملكة البحرين، الذي ناقش عددا من الموضوعات المهمة وتمخّض عن حزمة من المرئيات والتوصيات التي تعزز الجهود الخليجية المشتركة في مجال التسجيل الدوائي.
وأكّدت الجلاهمة أنّ اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي تعد واحدة من اللجان الحيوية والمهمة في مجلس الصحة، مثنية على الجهود والإنجازات التي حققتها اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي خلال الفترة الماضية، معربةً عن تطلعها إلى مواصلة تلك النجاحات بما يصب في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الخليجي.
من جهتها، أشارت رؤيا العباسي رئيس تنظيم المواد الصيدلانية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضو اللجنة إلى أن الاجتماع قد تطرق ضمن جدول الأعمال إلى العديد من الموضوعات المهمة، منها استعراض دليل مشروع التتبع الدوائي، وخطة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لرصد المعوقات التي تواجه انسيابية التجارة بين دول مجلس التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض مسودة المسرح بإنشاء لجنة مركزية للتيقظ الدوائي. كلمات دالة
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