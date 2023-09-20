البحرين تستضيف اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحّبت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بانعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الخليجية‭ ‬المركزية‭ ‬للتسجيل‭ ‬الدوائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬ناقش‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬وتمخّض‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المرئيات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الجهود‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسجيل‭ ‬الدوائي‭.‬

وأكّدت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أنّ‭ ‬اللجنة‭ ‬الخليجية‭ ‬المركزية‭ ‬للتسجيل‭ ‬الدوائي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬الحيوية‭ ‬والمهمة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة،‭ ‬مثنية‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الخليجية‭ ‬المركزية‭ ‬للتسجيل‭ ‬الدوائي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تلك‭ ‬النجاحات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الخليجي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشارت‭ ‬رؤيا‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬المواد‭ ‬الصيدلانية‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬قد‭ ‬تطرق‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬منها‭ ‬استعراض‭ ‬دليل‭ ‬مشروع‭ ‬التتبع‭ ‬الدوائي،‭ ‬وخطة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لرصد‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬انسيابية‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مسودة‭ ‬المسرح‭ ‬بإنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬مركزية‭ ‬للتيقظ‭ ‬الدوائي‭.‬