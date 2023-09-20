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((التنمية السياسية)) يختتم برنامج ((مهارات سياسية 4)) لموظفي الحكومة

9/20/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬سياسية‭ ‬4‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المشاركين‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوعية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬السياسية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬السياسي‭.‬

ويسعى‭ ‬المعهد‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬والقانوني،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬والعلمية‭ ‬للموظفين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬في‭ ‬شتي‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬العمل،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والأكاديميين،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬وشملت‭ ‬للفئة‭ ‬الأولى‭ ‬موظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬العمومية؛‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬و«النظام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬‮«‬صياغة‭ ‬المبادرة‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬و«التحليل‭ ‬السياسي‭ ‬واستشراف‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬و«صناعة‭ ‬السمعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للموظف‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفئة‭ ‬الثانية،‭ ‬وهم‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام؛‭ ‬فتضمنت‭: ‬‮«‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬وإجراءاتها‮»‬،‭ ‬و«العمق‭ ‬التاريخي‭ ‬للسياسة‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬و«مهارات‭ ‬تفسير‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تقديم‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وشارك‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬والموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بمخرجات‭ ‬البرنامج،‭ ‬وما‭ ‬تميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حُسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وتنوع‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وأهمية‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التاريخية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والقانونية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اشتماله‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬خاصة‭ ‬للمناقشة‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬والمحاضرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المشاركة،‭ ‬مقدمين‭ ‬جزيل‭ ‬شكرهم‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬المواطن‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭.‬

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