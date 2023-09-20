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وزير التنمية الاجتماعية يشيد بالمبادرات التـي تـرسـخ مسيرة العمـل الاجتماعي

9/20/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والإسهامات‭ ‬التي‭ ‬ترسخ‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬والاستدامة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية؛‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬استضافة‭ ‬وترؤس‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬للاجتماعات‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والعمل‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التاسعة‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تكريم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ونيل‭ ‬سموها‭ ‬الوسام‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬نتاجاً‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الريادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬ومساهمة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إلهام‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وهنأ‭ ‬العصفور‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬لتكريمهما‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهودهم‭ ‬التنموية‭ ‬لخدمة‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬برامجهم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬قيم‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البرامج‭ ‬الإنمائية‭ ‬والرعائية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يُعد‭ ‬تكريمًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإنجازاً‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬التكاملي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬يُشكّل‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وخدمة‭ ‬كافة‭ ‬فئاته‭ ‬وشرائحه‭ ‬المختلفة‭. ‬

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