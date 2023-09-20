محافظ الجنوبية يشيد بالمبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الرائد‭ ‬أحمد‭ ‬الجاسم‭ ‬؛‭ ‬وإسهامه‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بالرفاع،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الرائد‭ ‬أحمد‭ ‬الجاسم‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬المحافظ‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭. ‬