محافظ الجنوبية يشيد بالمبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة

محافظ الجنوبية يشيد بالمبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة
التاريخ
9/20/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الرائد أحمد الجاسم الضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
وفي مستهل اللقاء، أشاد سمو المحافظ بالجهود التي يبذلها الرائد أحمد الجاسم ؛ وإسهامه في إنجاز المهام الموكلة إليه بكفاءة واقتدار في مركز الدفاع المدني بالرفاع، متمنياً سموه له المزيد من التقدم والنجاح.
ونوه سموه بالمبادرات الأمنية والمجتمعية الرائدة والمتميزة والتعاون مع مختلف إدارات وزارة الداخلية، وما لها من أثر بالغ في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والتي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع.
من جانبه، أعرب الرائد أحمد الجاسم عن جزيل شكره وتقديره لسمو المحافظ وما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون والتواصل المستمر مع رجال الأمن. كلمات دالة
MENAFN20092023000055011008ID1107109785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.