وزير النفط والبيئة يؤكد التزام البحرين بتحقيق أهداف مواجهة تحديات التغير المناخي

وزير النفط والبيئة يؤكد التزام البحرين بتحقيق أهداف مواجهة تحديات التغير المناخي
التاريخ
9/20/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في قمة الطموح المناخي التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عدد من القادة وممثلي الدول والمنظمات والمدعوين.
وأكد وزير النفط والبيئة أن المشاركة في قمة الطموح المناخي جاءت لتؤكد التزام مملكة البحرين بتحقيق أهدافها التي تدعم مواجهة تحديات التغير المناخي والمتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتنفيذ الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول عام 2035، إلى جانب زيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
وأوضح وزير النفط والبيئة أن اقتصاد الحياد الصفري المستقبلي يعتمد على دفع البشرية إلى آفاق جديدة بشكل كلي يضمن قدرة جميع الناس على المشاركة فيه كمنتجين وكمستهلكين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير السياسات والتشريعات التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها، وتسهم في تطوير الوضع البيئي والمناخي في البلاد وتخفف من آثار التغييرات المناخية العالمية المتسارعة. كلمات دالة
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