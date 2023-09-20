وزير النفط والبيئة يؤكد التزام البحرين بتحقيق أهداف مواجهة تحديات التغير المناخي

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الطموح‭ ‬المناخي‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬أشجار‭ ‬نبات‭ ‬القرم‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬أن‭ ‬اقتصاد‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬المستقبلي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬يضمن‭ ‬قدرة‭ ‬جميع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬كمنتجين‭ ‬وكمستهلكين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬مواردها،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الوضع‭ ‬البيئي‭ ‬والمناخي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتخفف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغييرات‭ ‬المناخية‭ ‬العالمية‭ ‬المتسارعة‭.‬