رئيس بابكو للاستكشاف يشيد بجهود إدارة نقابة عمال الشركة

وقد‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬النقابة‭ ‬وتعاونها‭ ‬اللامحدود‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والإدارات‭ ‬السابقة،‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬العلاقة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وساعد‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والإشكاليات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومنتجة،‭ ‬لينعكس‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة‭ ‬ويرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتفاني‭ ‬والجد‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬سالمين‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬لاستقباله‭ ‬لإدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬وثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬وتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬والإنجازات‭ ‬لرفعة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجز‭ ‬بدعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬لقطاع‭ ‬استكشاف‭ ‬وإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬وفق‭ ‬آمال‭ ‬وطموحات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬حث‭ ‬الرئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والنقابة‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الشركة‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬وتشجيع‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكر‭ ‬وامتنان‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬لرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬لاستقباله‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬والاستماع‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬العمال،‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬للعمال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بذلك‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بكل‭ ‬شؤون‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬وقربه‭ ‬منهم‭ ‬لتلمس‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭. ‬