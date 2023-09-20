Thursday, 21 September 2023 05:21 GMT

رئيس بابكو للاستكشاف يشيد بجهود إدارة نقابة عمال الشركة

9/20/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬فيصل‭ ‬المحروس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬ تطوير‭ ‬سابقا ‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نقابة‭ ‬عمال‭ ‬الشركة‭ ‬بمقر‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬العوالي،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬غسان‭ ‬المهنا‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وعلي‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التدقيق‭ ‬بالشركة‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬النقابة‭ ‬وتعاونها‭ ‬اللامحدود‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والإدارات‭ ‬السابقة،‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬العلاقة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬وساعد‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬والإشكاليات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومنتجة،‭ ‬لينعكس‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة‭ ‬ويرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتفاني‭ ‬والجد‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬سالمين‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬لاستقباله‭ ‬لإدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬وثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬للنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬وتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬والإنجازات‭ ‬لرفعة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انرجز‭ ‬بدعم‭ ‬سموه‭ ‬المتواصل‭ ‬لقطاع‭ ‬استكشاف‭ ‬وإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬وفق‭ ‬آمال‭ ‬وطموحات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬حث‭ ‬الرئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والنقابة‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الشركة‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬وتشجيع‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكر‭ ‬وامتنان‭ ‬أعضاء‭ ‬النقابة‭ ‬لرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬لاستقباله‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة،‭ ‬والاستماع‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬العمال،‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬للعمال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بذلك‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬بكل‭ ‬شؤون‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬وقربه‭ ‬منهم‭ ‬لتلمس‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN20092023000055011008ID1107109782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث