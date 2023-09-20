رئيس بابكو للاستكشاف يشيد بجهود إدارة نقابة عمال الشركة

رئيس بابكو للاستكشاف يشيد بجهود إدارة نقابة عمال الشركة
التاريخ
9/20/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج – تطوير سابقا – مجلس إدارة نقابة عمال الشركة بمقر مكتبه في العوالي، بحضور المهندس غسان المهنا عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الموارد البشرية وعلي حبيب قاسم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق بالشركة.
وقد رحب رئيس الشركة بمجلس إدارة النقابة، وأشاد بالجهود التي تبذلها النقابة وتعاونها اللامحدود مع إدارة الشركة والإدارات السابقة، الذي عزز العلاقة المشتركة بين طرفي العمل في الشركة، وساعد على حل كثير من القضايا والإشكاليات في الشركة وساهم في خلق بيئة عمل صحية ومنتجة، لينعكس على الأداء العام لموظفي الشركة ويرفع مستويات الإنتاجية والتفاني والجد في العمل.
ومن جانبه قدم علي سالمين رئيس النقابة الشكر الجزيل لرئيس الشركة لاستقباله لإدارة النقابة، وثمن عالياً الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشركة في ظل التطورات الأخيرة في القطاع الصناعي في الدولة، والتي تسعى بكل جهد للنهوض بالقطاع وتحقيق مزيد من المكاسب والإنجازات لرفعة الوطن والمواطن، وذلك ضمن النهضة التنموية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومؤازرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ومساندة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة شركة بابكو انرجز بدعم سموه المتواصل لقطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بما يمكن هذا القطاع الحيوي من تحقيق النتائج المرجوة وفق آمال وطموحات القيادة الرشيدة.
وفي ختام اللقاء حث الرئيس إدارة الشركة والنقابة على مزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشركة والعاملين فيها، مؤكداً حرص واهتمام مجلس إدارة الشركة على تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء وتشجيع العاملين على الابتكار والإبداع في العمل. كما عبر رئيس النقابة عن عظيم شكر وامتنان أعضاء النقابة لرئيس الشركة لاستقباله مجلس إدارة النقابة، والاستماع بكل رحابة صدر إلى ما تم طرحه من ممثلي العمال، والسعي الدائم للمحافظة على جميع المكتسبات العمالية للعمال، مؤكداً بذلك اهتمامه الكبير بكل شؤون منتسبي الشركة وقربه منهم لتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم. كلمات دالة
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