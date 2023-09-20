قرينة العاهل تهنئ حصة آل خليفة بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي

وباركت‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الخليجي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬سعي‭ ‬مخلص‭ ‬وعمل‭ ‬جاد‭ ‬وبنتائج‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬وخصت‭ ‬بالذكر‭ ‬هنا‭ ‬إسهاماتها‭ ‬اللافتة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنمية‭ ‬وعي‭ ‬ومهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬إدارة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬وقيادتها‭ ‬المتميزة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬فيما‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬سموها‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬نوعية‭ ‬وثرية‭ ‬لمسيرة‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬فيه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬وبكل‭ ‬وضوح‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بما‭ ‬يسعى‭ ‬له‭ ‬المجلس‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬واستدامة‭ ‬تقدمها‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرقية‭ ‬كررت‭ ‬سموها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬الأمنيات‭ ‬لها‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لمسعاها‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭.‬