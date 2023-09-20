قرينة العاهل تهنئ حصة آل خليفة بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي

قرينة العاهل تهنئ حصة آل خليفة بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي
التاريخ
9/20/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين عضو المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة منح سموها وسام رائدة العمل الاجتماعي الأهلي في مملكة البحرين، وذلك ضمن عدد من الشخصيات الرائدة التي تم تكريمها نظير جهودها الكبيرة والمؤثرة في هذا المجال الهام بدول مجلس التعاون الخليجي.
وباركت قرينة العاهل هذا التكريم الخليجي رفيع المستوى، الذي يأتي مؤكداً على ما تبذله سمو الشيخة حصة من سعي مخلص وعمل جاد وبنتائج مؤثرة في مجال العمل التطوعي، وخصت بالذكر هنا إسهاماتها اللافتة على صعيد تنمية وعي ومهارات وقدرات الشباب البحريني في مجال ريادة الأعمال، وذلك في نطاق إدارة سمو الشيخة حصة وقيادتها المتميزة لمؤسسة إنجاز البحرين الرائدة فيما تقدمه على المستوى الوطني.
كما أشادت سموها بما تقدمه سمو الشيخة حصة من خبرة نوعية وثرية لمسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال عضويتها فيه، الأمر الذي يسهم وبكل وضوح في الارتقاء بما يسعى له المجلس لنهوض المرأة البحرينية واستدامة تقدمها.
وفي ختام البرقية كررت سموها خالص التهاني لسمو الشيخة حصة معربة عن أصدق الأمنيات لها بدوام التوفيق والسداد لمسعاها المبارك في خدمة هذا الوطن العزيز. كلمات دالة
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