مبادرة ((ابتسامة)) و((جاهز)) تتعاونان لتسهيل طلب وتوصيل الشريط الذهبي لحملة ((أطفالنا كالذهب 10))

مبادرة ((ابتسامة)) و((جاهز)) تتعاونان لتسهيل طلب وتوصيل الشريط الذهبي لحملة ((أطفالنا كالذهب 10))
التاريخ
9/20/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت مبادرة «ابتسامة»، التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في البحرين، اتفاقية شراكة مع شركة جاهز الدولية، التطبيق الرائد في خدمات التوصيل السريع، وذلك لتسهيل عملية حصول المواطنين والمقيمين على الشريط الذهبي الذي يعبر عن التضامن مع أطفال مرضى السرطان ويساهم بنشر الوعي بهذا المرض وذلك عبر طلبه من تطبيق «جاهز»، كما سيمكنهم طلب )التيشيرت( الخاص بحملة «أطفالنا كالذهب 10» التي أطلقتها المبادرة مؤخراً تزامناً مع شهر سبتمبر المخصص للتوعية بمرض سرطان الأطفال عالميًا. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة جاهز الدولية بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم أطفال مرضى السرطان والمساهمة في نشر التوعية والتضامن لهؤلاء الأطفال، كما يعكس التزام الجانبين المشترك بتوفير فرصة سهلة ومريحة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في حملة «أطفالنا كالذهب 10» والإسهام في رحلة الشفاء والأمل للأطفال المصابين بالسرطان، وإظهار الدعم والمساندة لهم.
وأوضحت المبادرة أن ارتداء الشريط الذهبي يعكس التضامن مع الأطفال المرضى، وتفهماً عميقاً لمعاناة الأهل الذين لديهم طفل مصاب بالسرطان، ويعني أن المرء الذي يرتديه مساهم فعال في نشر الوعي في محيط أسرته وعمله ومجتمعه بهذا المرض، يشاركهم آماله وتحدياته، كما أنه يجسد انضمام حامله لآلاف المتطوعين في البحرين المشاركين بطريقة أو بأخرى في حملة «أطفالنا كالذهب 10».
وقال رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح الزياني أن التعاون مع تطبيق «جاهز» يأتي انطلاقاً من حرص «ابتسامة» على تيسير عملية الدعم والمساهمة في مسيرة شفاء الأطفال المرضى، وتسهيل تواصل وتفاعل الجمهور في الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الأطفال وتوسيع مشاركتهم في هذه القضية الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجمعية وشركة «جاهز» بمبادئ المسؤولية المجتمعية وحرصهم على رفع مستوى التوعية والتضامن لدعم الأطفال المرضى وتحسين جودة حياتهم.
وأضاف أن إتاحة الشريط الذهبي و)التيشيرت( الخاص بالحملة عبر تطبيق »جاهز« سيوفر الراحة والسهولة للراغبين في اقتنائه حيث يمكنهم الحصول عليه بكل بساطة ويسر عبر التطبيق وطلبه ليصل مباشرةً لهم، لافتاً إلى أن تيسير عملية الحصول عليه سيسهم في زيادة معدلات الشراء وبالتالي نجاح الحملة، ما سيكون له أثراً إيجابياً كبيراً على حياة الأطفال وسيساهم في رفع معنوياتهم وإمدادهم بالدعم المجتمعي الهائل خلال رحلتهم الصعبة. كلمات دالة
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