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مبادرة ((ابتسامة)) و((جاهز)) تتعاونان لتسهيل طلب وتوصيل الشريط الذهبي لحملة ((أطفالنا كالذهب 10))

9/20/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبرمت‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬،‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬والمعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬الدولية،‭ ‬التطبيق‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬السريع،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬ويساهم‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬طلبه‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬سيمكنهم‭ ‬طلب‭ )‬التيشيرت‭( ‬الخاص‭ ‬بحملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المبادرة‭ ‬مؤخراً‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المخصص‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬عالميًا‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬جاهز‭ ‬الدولية‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬والتضامن‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬المشترك‭ ‬بتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬سهلة‭ ‬ومريحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الشفاء‭ ‬والأمل‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وإظهار‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لهم‭.‬

وأوضحت‭ ‬المبادرة‭ ‬أن‭ ‬ارتداء‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬يعكس‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى،‭ ‬وتفهماً‭ ‬عميقاً‭ ‬لمعاناة‭ ‬الأهل‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬طفل‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان،‭ ‬ويعني‭ ‬أن‭ ‬المرء‭ ‬الذي‭ ‬يرتديه‭ ‬مساهم‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬أسرته‭ ‬وعمله‭ ‬ومجتمعه‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬يشاركهم‭ ‬آماله‭ ‬وتحدياته،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يجسد‭ ‬انضمام‭ ‬حامله‭ ‬لآلاف‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركين‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬الدعم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬شفاء‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى،‭ ‬وتسهيل‭ ‬تواصل‭ ‬وتفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬العالمي‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وتوسيع‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجمعية‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬جاهز‮»‬‭ ‬بمبادئ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التوعية‭ ‬والتضامن‭ ‬لدعم‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إتاحة‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬و‭)‬التيشيرت‭( ‬الخاص‭ ‬بالحملة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮»‬جاهز‮«‬‭ ‬سيوفر‭ ‬الراحة‭ ‬والسهولة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬اقتنائه‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬ويسر‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬وطلبه‭ ‬ليصل‭ ‬مباشرةً‭ ‬لهم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الشراء‭ ‬وبالتالي‭ ‬نجاح‭ ‬الحملة،‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬وسيساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معنوياتهم‭ ‬وإمدادهم‭ ‬بالدعم‭ ‬المجتمعي‭ ‬الهائل‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬الصعبة‭. ‬

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