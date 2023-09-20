بلدي الجنوبية يناقش مقترح تحويل الفواكه والخضراوات التالفة في الأسواق المركزية إلى أسمدة عضوية

بلدي الجنوبية يناقش مقترح تحويل الفواكه والخضراوات التالفة في الأسواق المركزية إلى أسمدة عضوية
التاريخ
9/20/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أقر مجلس بلدي الجنوبية في اجتماعه أمس الموافقة على مقترح وضع (آلات كبس أرضية) في الأسواق المركزية لكبس وطحن الفواكه والخضراوات التالفة وتحويلها إلى سماد عضوي خدمة للإنتاج الزراعي والقضاء على ظاهرة بيعها في الطرقات والأحياء السكنية من قبل العمالة الآسيوية.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن هذا المقترح لتحويل الفواكه والخضراوات إلى سماد عضوي بحسب التقنية المناسبة بغية الحفاظ على موارد البيئة ودعم المزارع البحريني ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بحسب الأهداف المشار اليها في الرؤى المطروحة.
وأوصت اللجنة أيضا بالموافقة بالإجماع على التمسك بتوصية المجلس البلدي السابقة بشأن تخصيص العقار الذي عرض في الاجتماع لإنشاء مجلس وصالة مناسبات لأهالي منطقة الزلاق في مجمع 1056 وفقا للمبررات المطروحة.
كما تمت مناقشة الاستعدادات لموسم الأمطار القادمة وكيفية التعامل مع طوارئ المياه بحضور الجهات ذات الاختصاص.
واطلع المجلس على مقترح إضافة المرحلة الإعدادية الى مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية بناء على طلب الكثير من الأهالي بسبب بعد المدارس الإعدادية عن أبنائهم من نفس المنطقة، وتمت الموافقة بالإجماع على تحويل المقترح إلى وزير شؤون البلديات لتحويل الطلب إلى وزارة التربية والتعليم للنظر في إمكانية إضافة المرحلة الإعدادية إلى مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين.
واستعرض المجلس مقترح تعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، ووافقت عليه لجنة الخدمات من خلال التدقيق على الطلبات بشكل مباشر في حال اكتمالها للمستندات ومطابقتها للشروط من دون انتظار الخطة السنوية للمجلس وفي حال مطابقة الطلب للاشتراطات والمعايير، إذ يعتبر طلبا مقبولا ويتم إعادته إلى المجلس البلدي إلى حين رفعه حسب الأولوية وتنفيذه من دون الحاجة إلى التدقيق مرة أخرى ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بحسب النقاط المشار اليها في الدراسة.
وانتقل الحديث إلى مقترح تخصيص ميزانية لعمل التطوير الشامل لمجمع 812 في الدائرة الثانية بمدينة عيسى، منها البنية التحتية وتجميل المنطقة وتحسين خدماتها ورفع مستوى السلامة المرورية للحد من الحوادث تلبية لطلب أهالي المنطقة حيث تمت الموافقة على رفعها إلى وزير شؤون البلديات والزراعة.
وفيما يتعلق بتخصيص عقار لإنشاء مواقف للسيارات في مجمع 909 بمشروع إسكان الحنينية بالدائرة الثامنة، أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالتنسيق بين وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال لتخصيص العقار رقم 09040352 بمشروع إسكان الحنينية لإنشاء مواقف للسيارات لحلّ مشكلة قلة المواقف بسبب الكثافة السكانية في المنطقة فضلا عن القضاء على مشكلة الوقوف الخاطئ عند المداخل وعلى الأرصفة والمحافظة على المظهر الجمالي للمنطقة. كلمات دالة
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