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بلدي الجنوبية يناقش مقترح تحويل الفواكه والخضراوات التالفة في الأسواق المركزية إلى أسمدة عضوية

9/20/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أقر‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬وضع‭ (‬آلات‭ ‬كبس‭ ‬أرضية‭) ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المركزية‭ ‬لكبس‭ ‬وطحن‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬التالفة‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬سماد‭ ‬عضوي‭ ‬خدمة‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬ظاهرة‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بمخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬لتحويل‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬إلى‭ ‬سماد‭ ‬عضوي‭ ‬بحسب‭ ‬التقنية‭ ‬المناسبة‭ ‬بغية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬البيئة‭ ‬ودعم‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بحسب‭ ‬الأهداف‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الرؤى‭ ‬المطروحة‭.‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬أيضا‭ ‬بالموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بتوصية‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬السابقة‭ ‬بشأن‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬لإنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬وصالة‭ ‬مناسبات‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1056‭ ‬وفقا‭ ‬للمبررات‭ ‬المطروحة‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادمة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طوارئ‭ ‬المياه‭ ‬بحضور‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭.‬

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬إضافة‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬الى‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬بسبب‭ ‬بعد‭ ‬المدارس‭ ‬الإعدادية‭ ‬عن‭ ‬أبنائهم‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬لتحويل‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الغربي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مقترح‭ ‬تعديل‭ ‬آلية‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ (‬الترميم‭)‬،‭ ‬ووافقت‭ ‬عليه‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الطلبات‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اكتمالها‭ ‬للمستندات‭ ‬ومطابقتها‭ ‬للشروط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للمجلس‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬مطابقة‭ ‬الطلب‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬طلبا‭ ‬مقبولا‭ ‬ويتم‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬رفعه‭ ‬حسب‭ ‬الأولوية‭ ‬وتنفيذه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التدقيق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬بحسب‭ ‬النقاط‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭.‬

وانتقل‭ ‬الحديث‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لعمل‭ ‬التطوير‭ ‬الشامل‭ ‬لمجمع‭ ‬812‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬منها‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتجميل‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحسين‭ ‬خدماتها‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬تلبية‭ ‬لطلب‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتخصيص‭ ‬عقار‭ ‬لإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬909‭ ‬بمشروع‭ ‬إسكان‭ ‬الحنينية‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثامنة،‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لتخصيص‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ ‬09040352‭ ‬بمشروع‭ ‬إسكان‭ ‬الحنينية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لحلّ‭ ‬مشكلة‭ ‬قلة‭ ‬المواقف‭ ‬بسبب‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬الوقوف‭ ‬الخاطئ‭ ‬عند‭ ‬المداخل‭ ‬وعلى‭ ‬الأرصفة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬للمنطقة‭. ‬

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