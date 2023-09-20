الجامعة الخليجية تنظم فعالية حول الشهادات الاحترافية في مجال المحاسبة
التاريخ
9/20/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
نظم قسم المحاسبة والمالية في الجامعة الخليجية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA فعالية حول فوائد الحصول على الشهادات الاحترافية في مجال المحاسبة وذلك في القاعة الكبرى بمقر الجامعة الخليجية بسند، بحضور رئيس مجلس أمناء وإدارة الجامعة البروفيسورة منى راشد الزياني ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مهند العاني ورئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند المشهداني.
وخلال الفعالية تسلمت الجامعة الخليجية من ممثلي ACCA شهادة الاعتمادية لبرنامج بكالوريوس المحاسبة والمالية، حيث حصل عليها البرنامج مسبقًا، وقد تم مؤخرًا تجديد هذا الاعتماد للخطة المطورة من البرنامج مدة خمس سنوات إضافية حتى عام 2027.
وبموجب ذلك تم اعتماد إعفاء خريجي البرنامج من تسعة مقررات أساسية لاستكمال متطلبات الحصول على هذه الشهادة المهنية المرموقة. وتعد هذه الشهادة واحدة من أكثر المؤهلات مهنية واعترافاً دولياً في تخصص المحاسبة. كما تعتبر هذه الجمعية هيئة مهنية عالمية تمنح مؤهلات دولية معترفا بها في دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة عبر رئيس الجامعة الخليجية البروفيسور مهند المشهداني عن اعتزازه بإقامة فعاليات مشتركة مع هذه الجمعية العالمية ما يعود بالنفع على الطلبة وعلى تنمية مهاراتهم وخبراتهم.
وأضاف المشهداني أن حصول برنامج بكالوريوس المحاسبة والمالية على الاعتماد الدولي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين يعد اعترافًا بتحقيق البرنامج للمعايير العالمية، مضيفًا أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب لضمان حصول كافة البرامج الأكاديمية على عضويات في المنظمات والمؤسسات والهيئات والاتحادات المهنية المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الطموحة للجامعة التي تهدف إلى تأهيل الطلبة بما يتوافق مع المعايير العالمية وفتح المجال أمامهم ليكونوا منخرطين بشكل فعال في حقل الصناعة والمهن المختلفة باحترافية عالية وليكونوا الخيار المميز في سوق العمل.
وفي هذا الصدد أشار رئيس قسم المحاسبة والمالية د. مجيب العبسي أن هذه الفعالية تأتي كجزء من جهود الجامعة الرامية لتشجيع الطلبة للحصول على شهادات احترافية في مجالاتهم وتأهيل الخريج بحيث يكون قادراً على الانخراط في العمل من خلال ربط مفردات المواد التدريسية في الجامعة الخليجية مع ما هو ممارس في القطاع الصناعي وبما هو متلائم مع متطلبات الجمعيات المهنية العالمية المرموقة في مجال المحاسبة.
وأشار إلى أن القسم أمضى وقتاً طويلاً من خلال ملاءمة مفردات المواد الدراسية ذات العلاقة مع متطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومن ثم تم إعفاء خريجي الجامعة الخليجية من دراسة تسعة مقررات من أصل 13 لازمة للحصول على الشهادة المهنية. وبناء عليه سيحتاج خريج الجامعة الخليجية إلى دراسة أربعة مقررات فقط ويكون قادراً على الحصول على الشهادة المهنية كمحاسب قانوني معتمد، مبينًا أن هذه الشهادة تساعد الطلبة في اكتساب خبرة مهنية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفتح لهم آفاق العمل في الشركات العملاقة المحلية والإقليمية والدولية وتولي المناصب القيادية. كلمات دالة
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