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الجامعة الخليجية تنظم فعالية حول الشهادات الاحترافية في مجال المحاسبة

9/20/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

نظم‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬البريطانية‭ ‬ ACCA ‭ ‬فعالية‭ ‬حول‭ ‬فوائد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بسند،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وإدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسورة‭ ‬منى‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الأستاذ‭ ‬مهند‭ ‬العاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭. ‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬تسلمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬ ACCA ‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتمادية‭ ‬لبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬البرنامج‭ ‬مسبقًا،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬تجديد‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬للخطة‭ ‬المطورة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إضافية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وبموجب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬إعفاء‭ ‬خريجي‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬مقررات‭ ‬أساسية‭ ‬لاستكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬المهنية‭ ‬المرموقة‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المؤهلات‭ ‬مهنية‭ ‬واعترافاً‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬المحاسبة‭. ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬هيئة‭ ‬مهنية‭ ‬عالمية‭ ‬تمنح‭ ‬مؤهلات‭ ‬دولية‭ ‬معترفا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬العالمية‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬وعلى‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبراتهم‭. ‬

وأضاف‭ ‬المشهداني‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬يعد‭ ‬اعترافًا‭ ‬بتحقيق‭ ‬البرنامج‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬دؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬عضويات‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬والاتحادات‭ ‬المهنية‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬للجامعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمامهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬منخرطين‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الصناعة‭ ‬والمهن‭ ‬المختلفة‭ ‬باحترافية‭ ‬عالية‭ ‬وليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬د‭. ‬مجيب‭ ‬العبسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬الرامية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬احترافية‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭ ‬وتأهيل‭ ‬الخريج‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬مفردات‭ ‬المواد‭ ‬التدريسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممارس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬وبما‭ ‬هو‭ ‬متلائم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬أمضى‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملاءمة‭ ‬مفردات‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬القانونيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إعفاء‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬تسعة‭ ‬مقررات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬13‭ ‬لازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬المهنية‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬سيحتاج‭ ‬خريج‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬أربعة‭ ‬مقررات‭ ‬فقط‭ ‬ويكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬المهنية‭ ‬كمحاسب‭ ‬قانوني‭ ‬معتمد،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬مهنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتدقيق‭ ‬وتفتح‭ ‬لهم‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وتولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭.‬

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