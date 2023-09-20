طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة

طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة
التاريخ
9/20/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقف عناصر أمن الأمم المتحدة في نيويورك السفير الإسرائيلي الدائم لدى المنظمة الدولية، جلعاد أردان، وأخرجته إلى خارج القاعة إثر رفعه لافتة عليها صورة الناشطة الإيرانية مهسا أميني في أثناء كلمة الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة.
وأظهر مقطع مصور تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أمن الأمم المتحدة وهم يوقفون أردان، يوم الثلاثاء، ويدققون في هويته قبل اصطحابه، إلى خارج قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان أردان داخل القاعة يرفع وهو متجول بين المقاعد لافتة مناهضة للسياسات الإيرانية ضد النساء للاحتجاج على كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في افتتاح أعمال الدورة الـ 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعليقاً على توقيفه، كتب السفير الإسرائيلي عبر حسابه على «منصة إكس» قائلاً: عندما بدأ الرئيس الإيراني رئيسي (جزار طهران) خطابه، لوّحت بصورة مهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام، قبل عام لأنها لم ترتد الحجاب بشكل صحيح.
وأضاف، في هذه الأثناء، كان مئات الإيرانيين يحتجون خارج الأمم المتحدة، ويطلبون المساعدة من المجتمع الدولي.
يذكر في 16 سبتمبر 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى «شرطة الأخلاق» المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وأثارت الحادثة، آنذاك، غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
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