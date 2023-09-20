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طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة

9/20/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوقف‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬جلعاد‭ ‬أردان،‭ ‬وأخرجته‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬القاعة‭ ‬إثر‭ ‬رفعه‭ ‬لافتة‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬كلمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أمن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهم‭ ‬يوقفون‭ ‬أردان،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ويدققون‭ ‬في‭ ‬هويته‭ ‬قبل‭ ‬اصطحابه،‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬قاعة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وكان‭ ‬أردان‭ ‬داخل‭ ‬القاعة‭ ‬يرفع‭ ‬وهو‭ ‬متجول‭ ‬بين‭ ‬المقاعد‭ ‬لافتة‭ ‬مناهضة‭ ‬للسياسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬كلمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬توقيفه،‭ ‬كتب‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬رئيسي‭ (‬جزار‭ ‬طهران‭) ‬خطابه،‭ ‬لوّحت‭ ‬بصورة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬المرأة‭ ‬الإيرانية‭ ‬البريئة‭ ‬التي‭ ‬قُتلت‭ ‬بوحشية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬النظام،‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬ترتد‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

وأضاف،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬كان‭ ‬مئات‭ ‬الإيرانيين‭ ‬يحتجون‭ ‬خارج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويطلبون‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

يذكر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬اندلعت‭ ‬احتجاجات‭ ‬بأنحاء‭ ‬إيران‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬قواعد‭ ‬لباس‭ ‬النساء‭.‬

وأثارت‭ ‬الحادثة،‭ ‬آنذاك،‭ ‬غضبا‭ ‬شعبيا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬والإعلامية‭ ‬بإيران،‭ ‬وسط‭ ‬روايات‭ ‬متضاربة‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الوفاة‭.‬

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