أرمن إقليم كاراباخ يوافقون على وقف إطلاق النار بعد هجوم أذربيجان

موسكو،‭ ‬يريفان‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬الأرمينية‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كارباخ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬اقترحته‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لسلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جيش‭ ‬أذربيجان‭. ‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬فإن‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬1300‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬يعني‭ ‬حل‭ ‬قوات‭ ‬الانفصاليين‭ ‬وسحب‭ ‬أسلحتها،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأرمينية‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬ناجورنو‭ ‬كارباخ‭. ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسكانها‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬الأمن‭ ‬ستعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬السكان‭ ‬وسلطات‭ ‬أذربيجان‭. ‬وطالبت‭ ‬أذربيجان‭ ‬أيضا‭ ‬بحل‭ ‬السلطات‭ ‬السياسية‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬أنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أذربيجان،‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬أذربيجان‭ ‬دمجها‭ ‬بالكامل‭. ‬

كما‭ ‬أرسلت‭ ‬قوات‭ ‬مدعومة‭ ‬بهجمات‭ ‬مدفعية‭ ‬إلى‭ ‬كارباخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لإخضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬بالقوة‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬التهديد‭ ‬بنشوب‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭ ‬أرمينيا‭. ‬وواصلت‭ ‬قوات‭ ‬أذربيجان‭ ‬قصف‭ ‬القوات‭ ‬الأرمينية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬احتشد‭ ‬آلاف‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بإقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬مقر‭ ‬بعض‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافقت‭ ‬قوات‭ ‬الانفصاليين‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬ا‭ ‬لنار‭ ‬سيشهد‭ ‬استسلامهم‭ ‬لأذربيجان‭. ‬

وحث‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الذين‭ ‬يديرون‭ ‬ما‭ ‬أطلقوا‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ (‬جمهورية‭ ‬أرتساخ‭) ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعددهم‭ ‬120‭ ‬ألفا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التعجل‭ ‬بالتوجه‭ ‬لمطار‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬عاصمتهم‭ ‬للإقليم‭. ‬

وقال‭ ‬الانفصاليون‭ ‬‮«‬نحث‭ ‬سكان‭ ‬ستيباناكيرت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬للذعر‭ ‬وعدم‭ ‬التوجه‭ ‬للمطار‭ ‬بمبادرة‭ ‬منهم‭ ‬للإخلاء‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬كاراباخ‭ ‬آلافا‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بعضهم‭ ‬برفقة‭ ‬أطفال‭. ‬

واتهم‭ ‬قادة‭ ‬الانفصاليين‭ ‬مرارا‭ ‬أذربيجان‭ ‬بأنها‭ ‬تريد‭ ‬تنفيذ‭ ‬تطهير‭ ‬عرقي‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬وترفض‭ ‬باكو‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬ستحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المدنيين‭ ‬المنتمين‭ ‬لعرق‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بموجب‭ ‬دستورها‭. ‬وينص‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭. ‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬أزمة‭ ‬ناجورنو‭

‬كاراباخ‭

‬هي‭ ‬‮«‬شأن‭ ‬داخلي‮»‬‭ ‬لأذربيجان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سريعة‭ ‬لاذربيجان‭ ‬انتهت‭ ‬بإعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬واستسلام‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬أرمينيا‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أدنى‭ ‬بشك‭ ‬بأن‭ ‬كاراباخ‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬لأذربيجان‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬تتصرف‭ ‬في‭ ‬أراضٍ‭ ‬عائدة‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقرّ‭ ‬به‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأرمينيون‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إنترفاكس‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬يريفان‭ ‬عاصمة‭ ‬أرمينيا،‭ ‬فقد‭ ‬تجمع‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الأربعاء‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الأرمينية‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬يريفان‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬إدارة‭ ‬الحكومة‭ ‬لأزمة‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورني‭ ‬كاراباخ‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬أذربيجان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واتهم‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬أغلقوا‭ ‬الشوارع‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمقر،‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الأرمن‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬غالبية‭ ‬سكان‭ ‬الإقليم،‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‭ ‬أذربيجان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬وانتهت‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬باستسلام‭ ‬الانفصاليين‭. ‬