جوتيريش: أزمة المناخ ((فتحت أبواب جهنم))

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ – الوكالات‭: ‬استهل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعا‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬تغيّب‭ ‬عنه‭ ‬ممثلو‭ ‬أكبر‭ ‬دولتين‭ ‬مسؤولتين‭ ‬عن‭ ‬الانبعاثات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ -‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ -‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إدمان‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬جهنم‮»‬‭.

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وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬ظواهر‭ ‬الطقس‭ ‬القصوى‭ ‬وبلوغ‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬مستويات‭ ‬قاسية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيام‭ ‬شركات‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬بجني‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭. ‬

وبالتالي،‭ ‬وصف‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬الطموح‭ ‬المناخي‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬حدث‭ ‬‮«‬جدي‮»‬‭ ‬سيعلن‭ ‬فيه‭ ‬القادة‭ ‬أو‭ ‬الوزراء‭ ‬إجراءات‭ ‬محددة‭ ‬تفي‭ ‬بالتزاماتهم‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭. ‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬تطرّق‭ ‬جوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬درجات‭ ‬‮«‬الحرارة‭ ‬الرهيبة‮»‬‭ ‬و«الحرائق‭ ‬التاريخية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستقبل‭ ‬ليس‭ ‬ثابتا‭. ‬يعود‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬فصوله‭ ‬لقادة‭ ‬مثلكم‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬لتبقى‭ ‬عند‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بإمكاننا‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬جوّه‭ ‬نظيف‭ ‬مع‭ ‬وظائف‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وطاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬ميسورة‭ ‬الكلفة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ضروريا‭ ‬لتجنّب‭ ‬كارثة‭ ‬مناخية‭ ‬بعيدة‭ ‬الأمد‭. ‬

وخصص‭ ‬جويتيرش‭ ‬منصة‭ ‬الحديث‭ ‬للقادة‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬خططًا‭ ‬ملموسة‭ ‬لتحقيق‭ ‬صفر‭ ‬انبعاثات‭ ‬كربونية‭. ‬

وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طلب‭ ‬للمشاركة،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬41‭ ‬متحدثًا‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬واليابان‭ ‬والهند‭. ‬

والتأمت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ملحوظ‭ ‬للرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬برر‭ ‬غيابه‭ ‬بكثرة‭ ‬انشغالاته،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني‭. ‬

وأوفد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مبعوثه‭ ‬للمناخ‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ -‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬لكيري‭ ‬بالتحدث‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المخصصة‭ ‬للجهات‭ ‬الفاعلة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬ألدن‭ ‬ماير‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬إي‭ ‬ثري‭ ‬جي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الانبعاثات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬القمة‮»‬‭. ‬

وألقى‭ ‬ماير‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يشغل‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬متنافسة‭ ‬مثل‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والتوترات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬غموض‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭. ‬

ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬يعتقد‭ ‬ماير‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬الغائبة‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬معارضة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قطاع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬وسواه‭ ‬للتحولات‭ (‬البيئية‭) ‬المطلوبة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬

وقالت‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمنظمة‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬‮«‬ديستينيشن‭ ‬زيرو‮»‬‭ ‬كاثرين‭ ‬أبرو‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬خبرًا‭ ‬جيدًا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بايدن‭ ‬لا‭ ‬يُمنح‭ ‬فرصة‭ ‬التحدث‭ ‬خلال‭ ‬القمة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬توسيع‭ ‬مشاريع‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحقق‭ ‬فيه‭ ‬إنجازًا‭ ‬بمجال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬بمثابة‭ ‬تصحيح‭ ‬لقمم‭ ‬سابقة‭ ‬منح‭ ‬خلالها‭ ‬زعماء‭ ‬فرصة‭ ‬لإدارة‭ ‬ملف‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬بينما‭ ‬يواصلون‭ ‬متابعة‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬ويستمرون‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬في‭ ‬بلادهم‮»‬‭. ‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬أكبر‭ ‬قمة‭ ‬مناخية‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬عندما‭ ‬ألقت‭ ‬الناشطة‭ ‬البيئية‭ ‬السويدية‭ ‬الشابة‭ ‬غريتا‭ ‬تونبرغ‭ ‬كلمتها‭ ‬الشهيرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬تجرؤ‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وتظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الأحد‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬قبيل‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.

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