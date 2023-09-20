جوتيريش: أزمة المناخ ((فتحت أبواب جهنم))

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الأمم المتحدة – الوكالات: استهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس اجتماعا بشأن المناخ تغيّب عنه ممثلو أكبر دولتين مسؤولتين عن الانبعاثات في العالم -الصين والولايات المتحدة -بالتأكيد على أن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري «فتح أبواب جهنم».
وعلى الرغم من تزايد ظواهر الطقس القصوى وبلوغ درجات الحرارة العالمية مستويات قاسية، إلا أن ارتفاع مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة لا يزال مستمرا في ظل قيام شركات الوقود الأحفوري بجني أرباح كبيرة.
وبالتالي، وصف جوتيريش «قمة الطموح المناخي» بأنها حدث «جدي» سيعلن فيه القادة أو الوزراء إجراءات محددة تفي بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس.
وفي خطابه الافتتاحي، تطرّق جوتيريش إلى درجات «الحرارة الرهيبة» و«الحرائق التاريخية» التي شهدها عام 2023 فيما أكد أن «المستقبل ليس ثابتا. يعود الأمر في كتابة فصوله لقادة مثلكم».
وأضاف «ما زال بإمكاننا الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لتبقى عند 1 , 5 درجة مئوية. ما زال بإمكاننا بناء عالم جوّه نظيف مع وظائف صديقة للبيئة وطاقة نظيفة ميسورة الكلفة بالنسبة إلى الجميع»، في إشارة إلى الهدف الذي يعد ضروريا لتجنّب كارثة مناخية بعيدة الأمد.
وخصص جويتيرش منصة الحديث للقادة الذين وضعوا خططًا ملموسة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
وبعد تلقي أكثر من 100 طلب للمشاركة، أعلنت الأمم المتحدة ليل الثلاثاء قائمة تضم 41 متحدثًا لم تشمل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والهند.
والتأمت الجمعية العامة في ظل غياب ملحوظ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي برر غيابه بكثرة انشغالاته، فضلا عن الرئيسين الروسي والصيني.
وأوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة الثلاثاء، مبعوثه للمناخ جون كيري إلى الاجتماع -رغم أنه لن يُسمح لكيري بالتحدث في الجلسة المخصصة للجهات الفاعلة.
وفي هذا السياق قال ألدن ماير من مركز أبحاث المناخ «إي ثري جي» إن «غياب هذا العدد الكبير من زعماء الاقتصادات الكبرى والمسؤولة عن الانبعاثات في العالم سيكون له تأثير واضح على مخرجات القمة».
وألقى ماير باللوم على ما يشغل الساحة الدولية من قضايا متنافسة مثل الحرب الأوكرانية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين وما يشهده العالم من غموض في مستقبل الاقتصاد.
ورغم ذلك يعتقد ماير أن البلدان الغائبة عن القمة تشهد «معارضة من قبل قطاع الوقود الأحفوري وسواه للتحولات (البيئية) المطلوبة»، في إشارة إلى خفض الانبعاثات.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة غير الربحية «ديستينيشن زيرو» كاثرين أبرو إنه «ربما يكون خبرًا جيدًا أن نرى بايدن لا يُمنح فرصة التحدث خلال القمة»، مشيرة إلى مواصلة الإدارة الأمريكية توسيع مشاريع الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه إنجازًا بمجال الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وتابعت «أعتقد أن هذا بمثابة تصحيح لقمم سابقة منح خلالها زعماء فرصة لإدارة ملف المناخ على الساحة الدولية، بينما يواصلون متابعة خطط تطوير الوقود الأحفوري ويستمرون في دفع أزمة المناخ إلى الوراء في بلادهم».
ويعد هذا الحدث أكبر قمة مناخية تعقد في نيويورك منذ عام 2019، عندما ألقت الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ كلمتها الشهيرة تحت عنوان «كيف تجرؤ» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتظاهر الآلاف في نيويورك الأحد للمطالبة بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.