مرسيليا يعلن إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو رسميا

مرسيليا يعلن إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو رسميا
التاريخ
9/20/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مرسيليا (أ ف ب) :أعلن نادي مرسيليا الفرنسي رسميا يوم أمس إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو ليؤكد معلومات لوكالة «فرانس برس» في الساعات الأخيرة تحدثت عن سفر الفريق إلى هولندا لخوض مباراته ضد اياكس امستردام في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) المقررة اليوم الخميس من دونه.
وقال النادي في بيان بان مارسيلينو: «لن يكمل مهمته مشيرا إلى «أحداث الاثنين» عندما دعت جمعية أنصار النادي إلى استقالة الرئيس بابلو لونغوريا وثلاثة من المقربين منه في مجلس الإدارة. وأضاف البيان «إزاء هذه التطورات لم يعد بالإمكان استمرار مارسيلينو وجهازه الفني في مهمتهم والقيام بها في ظروف جيدة».
واستعان مرسيليا بمارسيلينو في أوائل الصيف خلفا ًللمدرب الكرواتي ايغور تودور الذي اختار الرحيل عن الفريق نهاية الموسم المنصرم بعدما قاده إلى المركز الثالث في الدوري.
وفشل الإسباني ابن الـ57 عاماً في مهمته الأولى مع النادي المتوسطي، إذ أخفق في التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال بالخروج من الدور التمهيدي الثالث على يد باناثينايكوس اليوناني.
وعلى الرغم من بدايته الجيدة في الدوري الفرنسي حيث يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن موناكو المتصدر وأمام غريمه ومنافسه المقبل باريس سان جرمان حامل اللقب بعد فوزه بمباراتين وتعادله في ثلاث من دون هزيمة، لم يكن الجمهور راضياً على المستوى الذي يقدمه الفريق، لاسيما بعد التعادل السلبي الأحد على أرضه ضد تولوز.
وعند وصوله إلى مرسيليا، كان مارسيلينو من دون وظيفة منذ رحيله عن أتلتيك بلباو الإسباني في يونيو 2022.
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