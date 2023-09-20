مرسيليا يعلن إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو رسميا

مرسيليا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬رسميا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬مارسيلينو‭ ‬ليؤكد‭ ‬معلومات‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬سفر‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراته‭ ‬ضد‭ ‬اياكس‭ ‬امستردام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬دونه‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بان‭ ‬مارسيلينو‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يكمل‭ ‬مهمته‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أحداث‭ ‬الاثنين‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬دعت‭ ‬جمعية‭ ‬أنصار‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬الرئيس‭ ‬بابلو‭ ‬لونغوريا‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بالإمكان‭ ‬استمرار‭ ‬مارسيلينو‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مهمتهم‭ ‬والقيام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

واستعان‭ ‬مرسيليا‭ ‬بمارسيلينو‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الصيف‭ ‬خلفا‭ ‬ًللمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬ايغور‭ ‬تودور‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬الرحيل‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وفشل‭ ‬الإسباني‭ ‬ابن‭ ‬الـ57‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬المتوسطي،‭ ‬إذ‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬اليوناني‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬وأمام‭ ‬غريمه‭ ‬ومنافسه‭ ‬المقبل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراتين‭ ‬وتعادله‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الجمهور‭ ‬راضياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الفريق،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬تولوز‭.‬

وعند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا،‭ ‬كان‭ ‬مارسيلينو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وظيفة‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬







