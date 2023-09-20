برايتون يعيش الحلم وليفربول في مكان لا يرغب فيه

بعدما‭ ‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجرؤ‭ ‬مشجعو‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الحلم‭ ‬بها،‭ ‬يبدأ‭ ‬‮«‬النوارس‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬قصة‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الخيال‭ ‬حين‭ ‬يستضيفون‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬اليوناني‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يجد‭ ‬مواطنهم‭ ‬العريق‭ ‬ليفربول‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬فيه‭ ‬بعدما‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬أضواء‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وتعتبر‭ ‬زيارة‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬لملعب‭ ‬‮«‬أميكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬البطلين‭ ‬السابقين‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬ومرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬مناسبة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تصورها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المظلمة،‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬برايتون‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‭.‬

كان‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬متهالكاً‭ ‬مثل‭ ‬الرصيف‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬الحرائق‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للمدينة،‭ ‬لكن‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬يمتلك‭ ‬أحد‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭.‬

تسعى‭ ‬الأندية‭ ‬الى‭ ‬محاكاة‭ ‬قدرة‭ ‬برايتون‭ ‬على‭ ‬التجوال‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬لاعبين‭ ‬شباب‭ ‬مغمورين‭ ‬مثل‭ ‬الإكوادوري‭ ‬مويسيس‭ ‬كايسيدو‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬والإسباني‭ ‬مارك‭ ‬كوكوريلا‭ ‬الذين‭ ‬تطوروا‭ ‬جميعاً‭ ‬كي‭ ‬يصبحوا‭ ‬كنزاً‭ ‬للنادي‭ ‬بعدما‭ ‬تخلى‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬هائلة‭ ‬ضخمة‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬أنفقه‭ ‬لضمهم‭.‬

ساعدت‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬المبتكرة‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬تحدي‭ ‬الصعاب‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬مفاجأة‭ ‬الجميع‭ ‬بإنهاء‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬ما‭ ‬شرّع‭ ‬الباب‭ ‬أمامه‭ ‬للمشاركة‭ ‬القارية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وأظهر‭ ‬برايتون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقوة‭ ‬أيضاً‭ ‬وأحرج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بإسقاطه‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬بول‭ ‬باربر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭. ‬هناك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬الآن‭ ‬وعي‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬برايتون‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬إليها‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مبارياتنا،‭ ‬ويجلس‭ ‬طاقمه‭ ‬التدريبي‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬لمشاهدتها‭ (‬مباريات‭ ‬برايتون‭) ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

إنه‭ ‬موقف‭ ‬قوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لنادٍ‭ ‬كان‭ ‬قبل‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬ملعب‭ ‬خاص‭ ‬به‭.‬

‮«‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬الأوروبية

‭ ‬حلماً‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‮»‬‭ ‬

عندما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬ستيف‭ ‬غريت‭ ‬مدرباً‭ ‬لبرايتون‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬1996‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬دوري‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع،‭ ‬وكان‭ ‬الهبوط‭ ‬الكارثي‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الهواة‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭.‬

وقال‭ ‬غريت‭ ‬عن‭ ‬مهمة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬برايتون‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفوز‭ ‬بشيء‭ ‬ما‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬أكثر‭ ‬برؤية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إنقاذ‭ ‬شيء‭ ‬ما‮»‬‭.‬

نجاح‭ ‬غريت‭ ‬في‭ ‬تجنيب‭ ‬برايتون‭ ‬كارثة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الكرة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬الاحترافية،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬نهاية‭ ‬المشاكل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬غولدستون‭ ‬غراوند‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معقل‭ ‬الفريق‭ ‬طوال‭ ‬95‭ ‬عاماً،‭ ‬بعدما‭ ‬ذهب‭ ‬ضحية‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬عام‭ ‬1997‭.‬

وبعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬المشقة‭ ‬والترحال‭ ‬لخوض‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الديار‭ ‬جاء‭ ‬الفرج‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬البوكر‭ ‬المحترف‭ ‬توني‭ ‬بلوم‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬النادي‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬ملعبه‭ ‬الجديد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭.‬

مراهنة‭ ‬بلوم‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬أعطت‭ ‬ثمارها،‭ ‬إذ‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬34‭ ‬عاماً،‭ ‬صعد‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأضواء‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬تحدّث‭ ‬عنها‭ ‬باربر،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬صعدنا‭ ‬86‭ ‬مركزاً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬كانت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬حلماً‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الحلم‭ ‬تحول‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬الطامح‭ ‬الى‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬هذه‭ ‬المغامرة‭ ‬القارية‭ ‬التاريخية‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬مفتاح‭ ‬منافسته‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬لثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أو‭ ‬أقله‭ ‬نيل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬الملحق،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬الخبيرين‭ ‬أياكس‭ ‬ومرسيليا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

ليفربول‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬يريده‭ ‬بتاتا

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬حلماً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬برايتون،‭ ‬فإن‭ ‬مواطنه‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لاسك‭ ‬النمساوي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬وتولوز‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬إطلاقاً‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬مكانته‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقتها‭ ‬الأهم‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الماضية،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2005‭ ‬والسادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ويبدو‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬عازماً‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬معه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬حل‭ ‬خارج‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬بعدما‭ ‬بدأ‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭.‬

وبعدما‭ ‬حلّ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وصيفاً‭ ‬للمتخصص‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني،‭ ‬يبدأ‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬المولدافي‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬جداً،‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬وهدف‭ ‬أول‭ ‬للبلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬بألوان‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭.‬

وبذلك،‭ ‬تنفس‭ ‬مورينيو‭ ‬الصعداء‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬كارثية،‭ ‬إذ‭ ‬دخل‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬اللقاء‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنه‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬ضيفه‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬كي‭ ‬يحقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬ويتحضر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للحلول‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬وسيرفيت‭ ‬السويسري‭ ‬اللذين‭ ‬يتواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير‭. ‬