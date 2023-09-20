بياستري يوقّع عقداً جديداً مع ماكلارين

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقّع‭ ‬السائق‭ ‬الاسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬عقدا‭ ‬جديداً‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬سيبقى‭ ‬بموجبه‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحظيرة‭ ‬البريطانية‭.‬

وانضم‭ ‬بياستري‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬ماكلارين‭ ‬كسائق‭ ‬احتياطي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬كسائق‭ ‬اساسي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬باحتلاله‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬سيلفرستون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يوليو‭.‬

وتألق‭ ‬بياستري‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬بلجيكا‭ ‬الكبرى‭ ‬بوصوله‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬السريع‭ (‬سبرينت‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬بمزاملة‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬ماكلارين‭.‬

قال‭ ‬بياستري‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بتمديد‭ ‬شراكتي‭ ‬مع‭ ‬ماكلارين‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أنافس‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المقدمة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬للرؤية‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬الأميركي‭ ‬زاك‭ ‬براون‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬يسعدني‭ ‬مواصلة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬أوسكار‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هو‭ ‬موهبة‭ ‬مذهلة‭ ‬ومصدر‭ ‬قوة‭ ‬للفريق،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نلتزم‭ ‬ببعضنا‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬







