بياستري يوقّع عقداً جديداً مع ماكلارين
التاريخ
9/20/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): وقّع السائق الاسترالي أوسكار بياستري عقدا جديداً مع فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد سيبقى بموجبه في صفوفه حتى عام 2026، حسب ما أعلنت الحظيرة البريطانية.
وانضم بياستري (22 عاما) إلى ماكلارين كسائق احتياطي العام الماضي، وشارك في البطولة العالمية كسائق اساسي للمرة الاولى في جائزة البحرين الكبرى هذا العام، في حين حقق أفضل نتيجة له باحتلاله للمركز الرابع في جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون في الجولة العاشرة في 9 يوليو.
وتألق بياستري في جائزة بلجيكا الكبرى بوصوله ثانيا في السباق السريع (سبرينت)، على أن يستمر بمزاملة البريطاني لاندو نوريس في ماكلارين.
قال بياستري الذي يحتل المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 42 نقطة «أنا سعيد للغاية بتمديد شراكتي مع ماكلارين لسنوات عديدة».
وتابع «أريد أن أنافس على المراكز المقدمة مع هذا الفريق وأنا متحمس للرؤية والأسس التي تم وضعها للوصول إلى أهدافنا».
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين الأميركي زاك براون البالغ 51 عاما «يسعدني مواصلة شراكتنا مع أوسكار حتى نهاية عام 2026».
وأضاف «هو موهبة مذهلة ومصدر قوة للفريق، لذا من الرائع أن نلتزم ببعضنا البعض على المدى الطويل».
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