جابر وساكّاري وغارسيا إلى ثمن النهائي

جابر وساكّاري وغارسيا إلى ثمن النهائي
التاريخ
9/20/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وادالاخارا (المكسيك) - (أ ف ب): بلغت المصنفات الثلاث الأوليات التونسية أنس جابر واليونانية ماريا ساكّاري والفرنسية كارولين غارسيا ثمن نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية ألف لكرة المضرب.
وحجزت جابر وساكّاري، المصنفتان السابعة والتاسعة عالميا، مقعديهما إلى هذا الدور بسهولة بفوزهما تباعا على الأمريكية أليسيا باركس (45 عالمياً) 6-2 و6-2 في 59 دقيقة والأسترالية ستورم هانتر 6-2 و6-4 في ساعة و19 دقيقة، فيما احتاجت غارسيا إلى ساعتين و49 دقيقة ولإنقاذ كرتين حاسمتين للتغلب على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.
وتلعب جابر في ثمن النهائي ضد الإيطالية مارتينا تريفيسان، فيما ضربت ساكّاري موعدا مع إيطالية أخرى هي كاميلا جورجي.
من ناحيتها، أقرّت غارسيا بعد نهاية المباراة: «لقد كانت هناك لحظة، بين المجموعة الأولى وبداية الثانية، شعرت خلالها بالغضب من أدائي، لكن شيئاً فشيئاً لعبت بشكل أفضل».
وتابعت الفرنسية التي ستواجه الأمريكية هايلي بابتيست الفائزة بصعوبة على التشيكية كارولينا بليشكوفا 7-6 (7-5) و5-7 و7-6 (7-4): «هي ليست المرة الأولى هذا العام التي أضطر فيها إلى إنقاذ نقطة المباراة، وأنا سعيدة للخروج فائزة».
وحققت الكولومبية إميليانا أرانغو المصنفة 180 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها الأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة ثالثة عالميا سابقا و38 حاليا، بنتيجة 6-1 و6-2 في ساعة ودقيقتين.
قالت الكولومبية البالغة 22 عاما: «خضت مباراة جيدة جدا، ومنذ البداية كانت لديّ خطة لعب واضحة للغاية واتبعتها جيدا، وارتكبت عددا قليلاً جدا من الأخطاء...».
وتابعت أرانغو التي تنتظرها مواجهة صعبة أمام المصنفة ثامنة عالمياً الأمريكية تايلور تاونسند: «خضنا مباراة من مستوى عالٍ للغاية، سلون لاعبة تتمتع بخبرة كبيرة».
وفي أبرز مباريات الدور الثاني، فازت اللاتفية يلينيا أوستابنكو السادسة في الدورة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-3، والروسية إكاترينا أليكسندروفا الثامنة على البولندية ماغدالينا فريش 7-6 (7-4) و7-6 (10-8)، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا العاشرة على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6-4 و7-6 (7-5).
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