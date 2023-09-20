جابر وساكّاري وغارسيا إلى ثمن النهائي

وادالاخارا‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬المصنفات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأوليات‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬واليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ ‬والفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬المكسيكية‭ ‬ألف‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭.‬

وحجزت‭ ‬جابر‭ ‬وساكّاري،‭ ‬المصنفتان‭ ‬السابعة‭ ‬والتاسعة‭ ‬عالميا،‭ ‬مقعديهما‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بسهولة‭ ‬بفوزهما‭ ‬تباعا‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬أليسيا‭ ‬باركس‭ (‬45‭ ‬عالمياً‭) ‬6-2‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬59‭ ‬دقيقة‭ ‬والأسترالية‭ ‬ستورم‭ ‬هانتر‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و19‭ ‬دقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬احتاجت‭ ‬غارسيا‭ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬و49‭ ‬دقيقة‭ ‬ولإنقاذ‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬البيلاروسية‭ ‬ألياكساندرا‭ ‬ساسنوفيتش‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬4‭.‬

وتلعب‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬الإيطالية‭ ‬مارتينا‭ ‬تريفيسان،‭ ‬فيما‭ ‬ضربت‭ ‬ساكّاري‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬إيطالية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬كاميلا‭ ‬جورجي‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬أقرّت‭ ‬غارسيا‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لحظة،‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وبداية‭ ‬الثانية،‭ ‬شعرت‭ ‬خلالها‭ ‬بالغضب‭ ‬من‭ ‬أدائي،‭ ‬لكن‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬الأمريكية‭ ‬هايلي‭ ‬بابتيست‭ ‬الفائزة‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬بليشكوفا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و5‭-‬7‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-4‭): ‬‮«‬هي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬أضطر‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬نقطة‭ ‬المباراة،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للخروج‭ ‬فائزة‮»‬‭.‬

وحققت‭ ‬الكولومبية‭ ‬إميليانا‭ ‬أرانغو‭ ‬المصنفة‭ ‬180‭ ‬عالمياً‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بإسقاطها‭ ‬الأمريكية‭ ‬سلون‭ ‬ستيفنز،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬و38‭ ‬حاليا،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬ودقيقتين‭.‬

قالت‭ ‬الكولومبية‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬خضت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا،‭ ‬ومنذ‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬لديّ‭ ‬خطة‭ ‬لعب‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭ ‬واتبعتها‭ ‬جيدا،‭ ‬وارتكبت‭ ‬عددا‭ ‬قليلاً‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭...‬‮»‬‭.

‬وتابعت‭ ‬أرانغو‭ ‬التي‭ ‬تنتظرها‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬المصنفة‭ ‬ثامنة‭ ‬عالمياً‭ ‬الأمريكية‭ ‬تايلور‭ ‬تاونسند‭: ‬‮«‬خضنا‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬للغاية،‭ ‬سلون‭ ‬لاعبة‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬فازت‭ ‬اللاتفية‭ ‬يلينيا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬والروسية‭ ‬إكاترينا‭ ‬أليكسندروفا‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬ماغدالينا‭ ‬فريش‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-4‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬10-8‭)‬،‭ ‬والبيلاروسية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارنكا‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ديانا‭ ‬ياستريمسكا‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭).‬