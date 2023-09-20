تعيين بروبييرش مدربا للمنتخب البولندي

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البولندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬السابق‭ ‬ميخال‭ ‬بروبييرش‭ ‬مدربا‭ ‬جديدا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬فرناندو‭ ‬سانتوش‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تردي‭ ‬النتائج‭.‬

وتأتي‭ ‬خطوة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بلاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدفاعي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اقالة‭ ‬سانتوش،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ألمانيا‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البولندي‭ ‬سيزاري‭ ‬كوليشا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭): ‬‮«‬أصبح‭ ‬ميخال‭ ‬بروبييرش‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬البولندي‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬أفضل‭ ‬خيار‭ ‬ممكن‭. ‬أتمنى‭ ‬له‭ ‬حظا‭ ‬سعيدا‮»‬‭.

‬وتعرض‭ ‬سانتوش‭ ‬لانتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والجماهير‭ ‬المحلية‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬غرس‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬عميقة،‭ ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬رفاق‭ ‬المهاجم‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬لقاءات‭ ‬فقط،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ودياً‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الآمال،‭ ‬اذ‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬وتعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬ألبانيا‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تأهل‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭. ‬

وتولى‭ ‬بروبييرش‭ ‬تدريب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬أريس‭ ‬ثيسالونيكي‭ ‬اليوناني‭. ‬



