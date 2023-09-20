Thursday, 21 September 2023 05:20 GMT

رئيس (فيفا): نسعى لخلق فرص لدول القطن في اقتصاد ملابس كرة القدم

9/20/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عقد‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬جيرد‭ ‬مولر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬يونيدو‭).‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فيفا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‭ ‬الأفريقي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬ملابس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬المؤسستين‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

ووقع‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭
‬والتي‭ ‬سعت‭ - ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭ - ‬لاستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬العالمي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإمكانات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬القطن‭ ‬في‭ ‬بنين‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وتشاد‭ ‬ومالي‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬والمعروفة‭ ‬مجتمعة‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الأربعة‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬تنتج‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬القطن‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والتي‭ ‬تُصنف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬قطفها‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭ ‬وريها‭ ‬بماء‭ ‬المطر‭ ‬ويتم‭ ‬تخصيبها‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬بشكل‭ ‬عضوي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الألياف‭ ‬القطنية‭ ‬كمواد‭ ‬خام،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬تفوت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإضافية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬توليدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬القطن‭ ‬إلى‭ ‬النسيج‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬أساسي‭-
‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬بحلول‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2024‭ - ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬خاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الملابس‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬القطن‭ ‬والألياف‭ ‬المختلطة‭ (‬أي‭ ‬القطن‭ ‬والألياف‭ ‬الصناعية‭ ‬معاً‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬البوليستر‭ ‬المعاد‭ ‬تدويره‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخمسة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سينظر‭ ‬التقييم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمعرفة‭ ‬التقنية‭ ‬وقدرات‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬وتوافق‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬سلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬المنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الأفريقية‭ ‬الشريكة،‭ ‬وبمجرد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ستستخدم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تتوصل‭ ‬إليها‭ ‬كأساس‭ ‬لوثيقة‭ ‬مشروع‭ ‬كاملة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬مولر‭ ‬‮«‬نقدر‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬وسنواصل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬لدعم‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الهامة‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬تعاوننا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬سلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬مزدهرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للمنسوجات‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬القطن‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬إنفانتينو‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مثل‭ ‬الملابس‭ ‬الرياضية‭ ‬والهدايا‭ ‬لموظفي‭ ‬الفيفا‭ ‬والمسابقات‭ ‬وبرنامج‭ ‬فيفا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمدارس‭ ‬ويمكن‭ ‬تصنيعها‭ ‬باستخدام‭ ‬القطن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأربعة‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‮»‬‭.‬


MENAFN20092023000055011008ID1107109769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث