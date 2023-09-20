رئيس (فيفا): نسعى لخلق فرص لدول القطن في اقتصاد ملابس كرة القدم

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عقد‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬جيرد‭ ‬مولر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬يونيدو‭).‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فيفا‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‭ ‬الأفريقي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬ملابس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬المؤسستين‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

ووقع‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭

‬والتي‭ ‬سعت‭ - ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭ - ‬لاستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬العالمي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإمكانات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬القطن‭ ‬في‭ ‬بنين‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وتشاد‭ ‬ومالي‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬والمعروفة‭ ‬مجتمعة‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الأربعة‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فيفا‭ ‬‮«‬تنتج‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬القطن‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والتي‭ ‬تُصنف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬قطفها‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭ ‬وريها‭ ‬بماء‭ ‬المطر‭ ‬ويتم‭ ‬تخصيبها‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬بشكل‭ ‬عضوي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الألياف‭ ‬القطنية‭ ‬كمواد‭ ‬خام،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬تفوت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإضافية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬توليدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬القطن‭ ‬إلى‭ ‬النسيج‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬بإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬أساسي‭-

‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكتمل‭ ‬بحلول‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2024‭ - ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬خاصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الملابس‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬القطن‭ ‬والألياف‭ ‬المختلطة‭ (‬أي‭ ‬القطن‭ ‬والألياف‭ ‬الصناعية‭ ‬معاً‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬البوليستر‭ ‬المعاد‭ ‬تدويره‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخمسة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سينظر‭ ‬التقييم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمعرفة‭ ‬التقنية‭ ‬وقدرات‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬وتوافق‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسية‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬سلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬المنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الأفريقية‭ ‬الشريكة،‭ ‬وبمجرد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ستستخدم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تتوصل‭ ‬إليها‭ ‬كأساس‭ ‬لوثيقة‭ ‬مشروع‭ ‬كاملة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬مولر‭ ‬‮«‬نقدر‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬وسنواصل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬لدعم‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الهامة‭ ‬وكذلك‭ ‬دعم‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬تعاوننا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬سلاسل‭ ‬قيمة‭ ‬مزدهرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬للمنسوجات‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬القطن‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬إنفانتينو‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مثل‭ ‬الملابس‭ ‬الرياضية‭ ‬والهدايا‭ ‬لموظفي‭ ‬الفيفا‭ ‬والمسابقات‭ ‬وبرنامج‭ ‬فيفا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للمدارس‭ ‬ويمكن‭ ‬تصنيعها‭ ‬باستخدام‭ ‬القطن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الأربعة‭ ‬المنتجة‭ ‬للقطن‮»‬‭.‬



