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من شوبرا إلى فاكر: رياضيون للمتابعة في آسياد هانغجو

9/20/2023 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تشارك‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬والرياضيات‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬والثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

اختارت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ثمانية‭ ‬رياضيين‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهم‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الهندي‭ ‬نيراج‭ ‬شوبرا‭ (‬رمي‭ ‬الرمح‭) ‬دخل‭ ‬شوبرا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬التي‭ ‬تأجلت‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬كورونا،‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬هندي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يفوز‭ ‬بميدالية‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

أضاف‭ ‬لإنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬الأولمبي‭ ‬فضية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭ (‬2022‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يوجين‭ ‬الأميركية،‭ ‬ثم‭ ‬نال‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المجرية‭ ‬بودابست‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وأصبح‭ ‬بالتالي‭ ‬سيد‭ ‬رمي‭ ‬الرمح‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭. ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬فايكر‭ (‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭) ‬لي‭ ‬‮«‬فايكر‮»‬‭ ‬سانغ‭-‬هيوك‭ ‬هو‭ ‬شخصية‭ ‬أسطورية‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ومعروف‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بأنه‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأساطير‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

يضاف‭ ‬إلى‭ ‬حافز‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬وزملائه‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الانجاز‭ ‬سيعفيهم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الاضطرار‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭.‬

‭*‬ ‭ ‬اليابانية‭ ‬ريكاكو‭ ‬إيكي‭ (‬سباحة‭) ‬أصبحت‭ ‬إيكي‭ ‬أول‭ ‬سباحة‭ ‬تفوز‭ ‬بست‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬آسيوية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬لكنها‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬كشفت‭ ‬أنها‭ ‬مصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الدم‭.‬

تخطّت‭ ‬إيكي‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬23‭ ‬عامًا،‭ ‬معاناتها‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬وعادت‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬وحجزت‭ ‬بطاقتها‭ ‬الى‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الفردية‭ ‬واكتفت‭ ‬بسباق‭ ‬التتابع‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متنوعة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاها،‭ ‬وشاركت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الصيني‭ ‬تشين‭ ‬هايانغ‭ (‬سباحة‭) ‬أعلن‭ ‬تشين‭ ‬نفسه‭ ‬ملكًا‭ ‬جديدًا‭ ‬وبلا‭ ‬منازع‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السباحة‭ ‬على‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬كسب‭ ‬جميع‭ ‬السباقات‭ ‬الثلاثة‭ (‬50‭ ‬م‭ ‬و100‭ ‬م‭ ‬و200‭ ‬م‭) ‬وسجل‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ (‬2:05.48‭ ‬دقيقة‭).‬

كان‭ ‬السباح‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬لكنه‭ ‬فاجأ‭ ‬المنافسين،‭ ‬مسجلاً‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬آسيوية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سباقاته‭ ‬الثلاثة‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الفيليبيني‭ ‬إي‭ ‬جاي‭ ‬أوبيينا‭ (‬القفز‭ ‬بالزانة‭) ‬يعتبر‭ ‬إرنست‭ ‬جون‭ ‬‮«‬إي‭ ‬جاي‮»‬‭ ‬أوبيينا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬رياضيي‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأثبت‭ ‬ذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬خلف‭ ‬الأسطورة‭ ‬السويدي‭ ‬أرمان‭ ‬دوبلانتيس‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬وفي‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

سجل‭ ‬أوبيينا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عامًا‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬آسيويًا‭ ‬بتجاوزه‭ ‬حاجز‭ ‬6‭.‬00‭ ‬أمتار‭ ‬في‭ ‬بودابست‭. ‬سيكون‭ ‬مرشحًا‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بذهبية‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الصينية‭ ‬تشنغ‭ ‬تشينوين‭ (‬كرة‭ ‬المضرب‭) ‬تدخل‭ ‬تشنغ‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬غمار‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وعينها‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬لتأكيد‭ ‬تألقها‭ ‬اللافت‭ ‬وصعودها‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وستكون‭ ‬تشنغ‭ ‬هي‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفًا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬بعدما‭ ‬ارتقت‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬22‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭. ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬ظفرت‭ ‬بدورة‭ ‬باليرمو‭ ‬الايطالية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬اختيرت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬أفضل‭ ‬وافدة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬نالت‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬فالنسيا‭ ‬الاسبانية‭ ‬للتحدي‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الصينية‭ ‬يين‭ ‬ريونينغ‭ (‬غولف‭) ‬أصبحت‭ ‬يين‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬غولف‭ ‬صيني‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬بعد‭ ‬فنغ‭ ‬شانشان،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭.‬

وستتعاون‭ ‬يين‭ ‬مع‭ ‬الرائدة‭ ‬فنغ‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭. ‬فنغ‭ ‬التي‭ ‬تصدرت‭ ‬التصنيف‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬لاثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2018،‭ ‬اعتزلت‭ ‬اللعب‭ ‬الآن‭ ‬وهي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الصيني‭.‬

‭*‬ ‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬آن‭ ‬سي‭ ‬يونغ‭ (‬البادمنتون‭) ‬تألقت‭ ‬لاعبة‭ ‬البادمنتون‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عامًا‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬توجت‭ ‬بتسعة‭ ‬ألقاب‭ ‬وصعدت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالميًا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭. ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أصبحت‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬شرسة،‭ ‬حيث‭ ‬ستواجه‭ ‬اليابانية‭ ‬أكاني‭ ‬ياماغوتشي‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقاً‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬الصينيات‭ ‬المتألقات‭.‬


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