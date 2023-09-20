من شوبرا إلى فاكر: رياضيون للمتابعة في آسياد هانغجو

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشارك نخبة من أفضل الرياضيين والرياضيات العالميين في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية في الفترة بين 23 أيلول/سبتمبر الجاري والثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
اختارت وكالة فرانس برس ثمانية رياضيين لتسليط الضوء عليهم قبل المشاركة في هانغجو.
* الهندي نيراج شوبرا (رمي الرمح) دخل شوبرا البالغ من العمر 25 عامًا التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تأجلت من 2020 إلى 2021 بسبب وباء كورونا، عندما أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح وأصبح أول هندي في التاريخ يفوز بميدالية من المعدن الأصفر في مسابقات ألعاب القوى.
أضاف لإنجازه التاريخي الأولمبي فضية بطولة العالم في المسابقة ذاتها في العام التالي (2022) في مدينة يوجين الأميركية، ثم نال الذهب في النسخة الأخيرة في العاصمة المجرية بودابست في آب/أغسطس الماضي، وأصبح بالتالي سيد رمي الرمح لدى الرجال بلا منازع. هو أيضا بطل المسابقة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في جاكرتا عام 2018 وألعاب الكومنولث في العام ذاته.
* الكوري الجنوبي فايكر (الرياضات الإلكترونية) لي «فايكر» سانغ-هيوك هو شخصية أسطورية في الرياضات الإلكترونية ومعروف على نطاق واسع بأنه أفضل لاعب في دوري الأساطير على الإطلاق.
يضاف إلى حافز الفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب بالنسبة له وزملائه في المنتخب الكوري الجنوبي حقيقة أن تحقيق ذلك الانجاز سيعفيهم أيضًا من الاضطرار إلى أداء الخدمة العسكرية في الوطن.
* اليابانية ريكاكو إيكي (سباحة) أصبحت إيكي أول سباحة تفوز بست ميداليات ذهبية في دورة ألعاب آسيوية واحدة في جاكرتا عام 2018، لكنها بعد أشهر كشفت أنها مصابة بسرطان الدم.
تخطّت إيكي التي تبلغ من العمر الآن 23 عامًا، معاناتها مع المرض وعادت الى المنافسة في نيسان/أبريل 2021 وحجزت بطاقتها الى أولمبياد طوكيو في العام ذاته لكنها لم تشارك في المسابقات الفردية واكتفت بسباق التتابع 100 م أربع مرات متنوعة مع منتخب بلاها، وشاركت أيضًا في بطولة العالم هذا العام.
* الصيني تشين هايانغ (سباحة) أعلن تشين نفسه ملكًا جديدًا وبلا منازع في سباقات السباحة على الصدر في بطولة العالم، حيث كسب جميع السباقات الثلاثة (50 م و100 م و200 م) وسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في سباق 200 م (2:05.48 دقيقة).
كان السباح البالغ من العمر 24 عامًا يتنافس في أول حدث دولي في مسيرته الاحترافية، لكنه فاجأ المنافسين، مسجلاً أرقامًا قياسية آسيوية جديدة في كل من سباقاته الثلاثة.
* الفيليبيني إي جاي أوبيينا (القفز بالزانة) يعتبر إرنست جون «إي جاي» أوبيينا من بين أفضل رياضيي القفز بالزانة في العالم وأثبت ذلك بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة في بودابست خلف الأسطورة السويدي أرمان دوبلانتيس صاحب الرقم القياسي العالمي داخل قاعة وفي الهواء الطلق.
سجل أوبيينا البالغ من العمر 27 عامًا رقمًا قياسيًا آسيويًا بتجاوزه حاجز 6.00 أمتار في بودابست. سيكون مرشحًا بقوة الى الفوز بذهبية الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد أن حصل على المركز السابع المخيب للآمال في عام 2018 في جاكرتا.
* الصينية تشنغ تشينوين (كرة المضرب) تدخل تشنغ البالغة من العمر 20 عاماً غمار مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الآسيوية وعينها على الذهب لتأكيد تألقها اللافت وصعودها السريع إلى القمة بعد بلوغها ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في فلاشينغ ميدوز مطلع الشهر الحالي.
وستكون تشنغ هي لاعبة التنس الأعلى تصنيفًا في مدينة هانغجو بعدما ارتقت الى المركز 22 مطلع الاسبوع. توجت باللقب الاول في مسيرتها الاحترافية هذا العام عندما ظفرت بدورة باليرمو الايطالية في تموز/يوليو الماضي. كما اختيرت من قبل رابطة اللاعبات المحترفات أفضل وافدة جديدة على منافسات الكرة الصفراء في عام 2022 عندما نالت لقب دورة فالنسيا الاسبانية للتحدي.
* الصينية يين ريونينغ (غولف) أصبحت يين البالغة من العمر 20 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر ثاني لاعب غولف صيني في التاريخ، بعد فنغ شانشان، تصل إلى المركز الأول في التصنيف العالمي.
وستتعاون يين مع الرائدة فنغ في هانغجو. فنغ التي تصدرت التصنيف من تشرين لاثاني/نوفمبر 2017 إلى نيسان/أبريل 2018، اعتزلت اللعب الآن وهي المدير الفني للمنتخب الصيني.
* الكورية الجنوبية آن سي يونغ (البادمنتون) تألقت لاعبة البادمنتون البالغة من العمر 21 عامًا بشكل مذهل هذا العام حيث توجت بتسعة ألقاب وصعدت إلى المركز الأول عالميًا للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية. في آب/أغسطس الماضي أصبحت بطلة العالم.
ومع ذلك، ستكون المنافسة في مسابقة الريشة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية شرسة، حيث ستواجه اليابانية أكاني ياماغوتشي المصنفة أولى عالميا سابقاً ومجموعة من اللاعبات الصينيات المتألقات.