آسياد هانغجو في معقل ((علي بابا)) وباريس الصينية

تستعد‭ ‬هانغجو‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬معقل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الصين،‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكبر‭ ‬آسياد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬توافد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12500‭ ‬رياضي‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬القاري‭ ‬المقرّر‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬و8‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬





وإليك‭ ‬ما‭ ‬تحتاج‭ ‬لمعرفته‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭:‬





معقل‭ ‬علي‭ ‬بابا

تحوّلت‭ ‬هانغجو‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬قديمة‭ ‬ذات‭ ‬مناظر‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقناة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬الى‭ ‬قرون‭ ‬مضت،‭ ‬الى‭ ‬معقل‭ ‬‮«‬علي‭ ‬بابا‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬المخصّصة‭ ‬للتسوّق‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتطبيق‭ ‬التسوّق‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬تاوباو‮»‬‭.‬

كما‭ ‬افتتحت‭ ‬مجموعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬متاجر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬160‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬شنغهاي‭.‬

يُعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬علي‭ ‬باي‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬علي‭ ‬بابا‮»‬‭ ‬شريكاً‭ ‬رسمياً‭ ‬مرموقاً‭ ‬للألعاب‭ ‬وقد‭ ‬طرح‭ ‬خدمات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬الصين‭ ‬قبل‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭.‬





‭ ‬ملعب‭ ‬بيغ‭ ‬لوتوس

ستكون‭ ‬الأنظار‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬الملعب‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬زهرة‭ ‬والقادر‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنه‭ ‬يستضيف‭ ‬حفلي‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام‭. ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬زهور‭ ‬اللوتوس‭ ‬التي‭ ‬تتفتح‭ ‬كل‭ ‬صيف‭ ‬على‭ ‬البحيرة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬تم‭ ‬انتهاء‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬هانغجو‭ ‬الرياضي‭ ‬الأولمبي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬واستخدم‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬كملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويضمّ‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬منه‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬سمول‭ ‬لوتوس‭ ‬نهائيات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بينما‭ ‬يضمّ‭ ‬مجمّع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬فراشة‭ ‬أحواض‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬وقاعات‭ ‬الرياضات‭ ‬الداخلية‭.‬





‭ ‬قرية‭ ‬شاهقة‭ ‬

ستكون‭ ‬قرية‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬1.13‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬موطناً‭ ‬لقرابة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬رياضي‭ ‬ومسؤول‭ ‬فني‭ ‬وصحافي‭.‬

تضمّ‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬الشاهقة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬للاستخدام‭ ‬السكني‭ ‬بعد‭ ‬الألعاب،‭ ‬قاعة‭ ‬طعام‭ ‬تتسع‭ ‬لـ4‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وتقدّم‭ ‬المأكولات‭ ‬الصينية‭ ‬والعالمية‭.‬

كما‭ ‬جُهّزت‭ ‬القرية‭ ‬بقاعات‭ ‬رياضية‭ ‬وعيادة‭ ‬ومحطتي‭ ‬مترو‭ ‬تم‭ ‬افتتاحهما‭ ‬حديثاً‭.‬





‭ ‬مركز‭ ‬قوارب‭ ‬التنين‭ ‬

من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬قوارب‭ ‬التنين‭ (‬مركب‭ ‬مائي‭ ‬يعمل‭ ‬بطاقة‭ ‬البشر‭ ‬يعود‭ ‬أصله‭ ‬الى‭ ‬دلتا‭ ‬نهر‭ ‬اللؤلؤة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ويُصنع‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬والساج‭ ‬الكبير‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬الرياضيون‭ ‬على‭ ‬المراكب‭ ‬المائية‭ ‬التقليدية‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬عازفي‭ ‬الطبول،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬وينجو‭ ‬جنوب‭ ‬هانغجو‭.‬

وبُني‭ ‬مركز‭ ‬مخصّص‭ ‬لقوارب‭ ‬التنين‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬الزواحف‭ ‬الأسطورية‭ ‬ويضمّ‭ ‬مقصورة‭ ‬للرياضيين،‭ ‬شرفة‭ ‬للمشاهدة،‭ ‬وستة‭ ‬ممرات‭ ‬للقوارب‭ ‬بعمق‭ ‬3‭.‬5‭ ‬م‭.‬





‭ ‬مساعدون‭ ‬افتراضيون‭ ‬

سيقدّم‭ ‬مساعد‭ ‬رقمي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬فتاة‭ ‬أنيقة‭ ‬يعمل‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ويُدعى‭ ‬شياومو‭ ‬خدمة‭ ‬ترجمة‭ ‬لغة‭ ‬الإشارة‭ ‬للزوّار‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬والألعاب‭ ‬البارالمبية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المنظمون‭.‬

وأطلق‭ ‬المنظّمون‭ ‬أيضاً‭ ‬ما‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬ايجيان‭ ‬غايمز‭ ‬ميتافرس‭ (‬آسياد‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬العالم‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لعشّاق‭ ‬الرياضة‭ ‬مشاهدة‭ ‬الألعاب‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الافتراضية‭.‬

وأفاد‭ ‬المنظمون‭ ‬أن‭ ‬حافلات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬ستنقل‭ ‬الزوّار‭ ‬والرياضيين‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬الألعاب‭.‬





أجمل‭ ‬وأرقى‭ ‬مدينة‭ ‬

كان‭ ‬الرحّالة‭ ‬ماركو‭ ‬بولو‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬مفتوناً‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغجو،‭ ‬واصفاً‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أجمل‭ ‬وأرقى‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬أطلقت‭ ‬المدينة‭ ‬مسابقة‭ ‬ماركو‭ ‬بولو‭ ‬المعاصر‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مسافر‭ ‬أجنبي‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬مع‭ ‬راتب‭ ‬قدره‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإنفاق‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬معابدها‭ ‬وحدائقها‭ ‬الشهيرة‭ ‬تُعدّ‭ ‬المدينة‭ ‬موطناً‭ ‬لمشهد‭ ‬غريب‭ ‬متمثل‭ ‬بمنطقة‭ ‬تياندوتشينغ‭ ‬السكنية‭ ‬المصمّمة‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬باريس،‭ ‬والمكتملة‭ ‬ببرج‭ ‬إيفل‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬وواجهاتها‭ ‬الهوسمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬نسبة‭ ‬الى‭ ‬محافظ‭ ‬السين‭ ‬جورج‭ ‬أوجين‭ ‬هوسمان‭ ‬الذي‭ ‬أوكل‭ ‬اليه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1853‭ ‬و1870‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬تجديد‭ ‬باريس‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬الإمبراطور‭ ‬نابليون‭ ‬الثالث‭. ‬