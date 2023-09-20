فوز المالكية وقلالي في افتتاح الدرجة الثانية
التاريخ
9/20/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز المالكية على منافسه مدينة عيسى بهدف دون مقابل في افتتاح منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم الحالي، كما شهدت الجولة فوز قلالي على اتحاد الريف بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل أم الحصم والبحرين بهدفين مقابل هدفين.
وتتواصل اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى بثلاث مباريات، حيث يلتقي التضامن مع عالي على ملعب نادي الرفاع، ويواجه بوري نظيره البديع على ملعب مدينة حمد، وفي ثالث المباريات يلعب الاتحاد مع الاتفاق على ملعب النادي الأهلي.
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