فوز المالكية وقلالي في افتتاح الدرجة الثانية

فاز‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬فوز‭ ‬قلالي‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬تعادل‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والبحرين‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭.‬

وتتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬ويواجه‭ ‬بوري‭ ‬نظيره‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وفي‭ ‬ثالث‭ ‬المباريات‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭.‬