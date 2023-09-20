يخوض تجربته التدريبية الأولىحسين تقي: لا ضغوط على سلة سترة والهدف التطور

أكد‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬ان‭ ‬التدريبات‭ ‬متواصلة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‮

‬2023‭-‬2024،‭ ‬وأضاف‭: ‬لا‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬التطور‭ ‬للاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭.‬

وبين‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬كان‭ ‬ايجابيا‭ ‬وهنالك‭ ‬وقفة‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬بحسب‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتاحة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬صغير‭ ‬والفريق‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ناشئين‭ ‬وشباب‭ ‬الأكبر‭ ‬فيهم‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬24‭ ‬سنة‭ ‬فقط،‭ ‬ولذلك‭ ‬الفريق‭ ‬تنقصه‭ ‬الخبرة،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭ ‬أجني‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭.‬

وتابع‭: ‬فئات‭ ‬النادي‭ ‬تضم‭ ‬خامات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هنالك‭ ‬لاعبين‭ ‬مثلوا‭ ‬منتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬منحهم‭ ‬الثقة‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬