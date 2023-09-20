Thursday, 21 September 2023 05:19 GMT

يخوض تجربته التدريبية الأولىحسين تقي: لا ضغوط على سلة سترة والهدف التطور

9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سترة‭ ‬ان‭ ‬التدريبات‭ ‬متواصلة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‮
‬2023‭-‬2024،‭ ‬وأضاف‭: ‬لا‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬التطور‭ ‬للاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭.‬

وبين‭ ‬حسين‭ ‬تقي‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬كان‭ ‬ايجابيا‭ ‬وهنالك‭ ‬وقفة‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬بحسب‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتاحة‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬صغير‭ ‬والفريق‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ناشئين‭ ‬وشباب‭ ‬الأكبر‭ ‬فيهم‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬24‭ ‬سنة‭ ‬فقط،‭ ‬ولذلك‭ ‬الفريق‭ ‬تنقصه‭ ‬الخبرة،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭ ‬أجني‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭.‬

وتابع‭: ‬فئات‭ ‬النادي‭ ‬تضم‭ ‬خامات‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هنالك‭ ‬لاعبين‭ ‬مثلوا‭ ‬منتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬منحهم‭ ‬الثقة‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث