يخوض تجربته التدريبية الأولىحسين تقي: لا ضغوط على سلة سترة والهدف التطور

يخوض تجربته التدريبية الأولىحسين تقي: لا ضغوط على سلة سترة والهدف التطور
التاريخ
9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد حسين تقي المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة السلة بنادي سترة ان التدريبات متواصلة بقيادة المدرب الوطني حسين الجزيري استعدادا للموسم القادم
2023-2024، وأضاف: لا ضغوط على الفريق، والهدف هو مواصلة التطور للاعبين من أجل بناء فريق منافس في المستقبل بالاعتماد على اللاعبين أبناء النادي.
وبين حسين تقي ان الاجتماع الذي عقد مع ادارة النادي كان ايجابيا وهنالك وقفة ورغبة في دعم الفريق بحسب الامكانيات المتاحة.
وأوضح ان معدل أعمار اللاعبين صغير والفريق يتكون من لاعبين ناشئين وشباب الأكبر فيهم يبلغ عمره 24 سنة فقط، ولذلك الفريق تنقصه الخبرة، ومن الضروري وجود محترف أجني واحد على الأقل الى جانب اللاعبين الصغار.
وتابع: فئات النادي تضم خامات مميزة من اللاعبين، وكانت النتائج واضحة في المواسم الأخيرة، كما ان هنالك لاعبين مثلوا منتخبات الناشئين والشباب، وبالإمكان منحهم الثقة والاعتماد عليهم في هذا الموسم.
MENAFN20092023000055011008ID1107109765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.