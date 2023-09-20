ممثل الوطن المنامة يفتتح مشواره في بطولة القارات اليوم
التاريخ
9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يقص فريق ممثل الوطن فريق كرة السلة بنادي المنامة شريط منافساته في بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة السلة (انتركونتيننتال) حيث يلتقي اليوم الخميس فريق تيلكوم بون الألماني في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمملكة البحرين ضمن منافسات الجولة الأولى.
معنوية عالية وجاهزية كبيرة
واختتم الفريق تحضيراته يوم أمس الأربعاء حيث خاض الحصة التدريبية بقيادة المدرب لينوس غافرييل ومساعديه بمعنوية عالية استعداداً لقص شريط المنافسة التاريخية.
جلسة التصوير الرسمية
وأقام الاتحاد الدولي لكرة السلة جلسة التصوير الرسمية لجميع الفرق المشاركة في مقر الإقامة، كما تم تصوير اللاعبين قادة الفرق بجانب درع البطولة في شوارع مدينة سنغافورة حيث حضر قائد الفريق اللاعب حسن نوروز برفقة زملاء في الفرق الأخرى.
نقل مباشر عبر التلفزيون واليوتيوب
وأعلنت قنوات (ون تايم) المصرية نقل جميع مباريات البطولة، كما سيتم نقل المنافسات بالكامل أيضاً عبر قناة الإتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) عبر منصة اليوتيوب.
أحمد سلمان
من جانبه قال اللاعب أحمد سلمان رمضان ان التحضيرات للمباراة الافتتاحية جيدة من خلال التمارين والمعسكر المسبق الذي تم اعداده للفريق، مؤكداً ان الفريق سيخوض اللقاء دون أي ضغوطات في أكبر مشاركة لفريق محلي على مستوى كرة السلة البحرينية والسعي لتشريف اسم المملكة في هذا المحفل العالمي.
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