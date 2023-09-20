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ممثل الوطن المنامة يفتتح مشواره في بطولة القارات اليوم

9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يقص‭ ‬فريق‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬شريط‭ ‬منافساته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬انتركونتيننتال‭) ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬فريق‭ ‬تيلكوم‭ ‬بون‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

معنوية‭ ‬عالية‭ ‬وجاهزية‭ ‬كبيرة

واختتم‭ ‬الفريق‭ ‬تحضيراته‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬لينوس‭ ‬غافرييل‭ ‬ومساعديه‭ ‬بمعنوية‭ ‬عالية‭ ‬استعداداً‭ ‬لقص‭ ‬شريط‭ ‬المنافسة‭ ‬التاريخية‭.‬

جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬الرسمية

وأقام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬الرسمية‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الإقامة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬قادة‭ ‬الفرق‭ ‬بجانب‭ ‬درع‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬سنغافورة‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬برفقة‭ ‬زملاء‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭. ‬

نقل‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬واليوتيوب

وأعلنت‭ ‬قنوات‭ (‬ون‭ ‬تايم‭) ‬المصرية‭ ‬نقل‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬نقل‭ ‬المنافسات‭ ‬بالكامل‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬الإتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اليوتيوب‭.‬

أحمد‭ ‬سلمان

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬ان‭ ‬التحضيرات‭ ‬للمباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‭ ‬والمعسكر‭ ‬المسبق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعداده‭ ‬للفريق،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سيخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ضغوطات‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬لفريق‭ ‬محلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬والسعي‭ ‬لتشريف‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭.‬

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