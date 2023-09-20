الشويخ والخشرم يشاركان في برنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي

الشويخ والخشرم يشاركان في برنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي
التاريخ
9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: شارك الحكم الدولي حسين الشويخ والحكم راشد الخشرم في برنامج المرحلة الرابعة لأكاديمية الحكام الآسيوية لدفعة 2022، الذي أقيم في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) من 11 حتى 15 سبتمبر الجاري. وحضر الشويخ والخشرم الجلسات النظرية للبرنامج، كما نجحا في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت لهما.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استحدث مشروع أكاديمية الحكام في مشروع مستقبلي طويل قام به نحو إعداد حكام آسيويين جدد، وفقا لشروط عالمية ومعايير وضعها لإعداد جيل من الحكام، وتتضمن أبرز الشروط والمعايير اللازمة لدخول الأكاديمية: العمر، اللياقة البدنية، إتقان اللغة الإنجليزية، القامة البدنية، علاوة على الإلمام الكبير بقانون اللعبة.
ومنح الاتحاد الآسيوي مقعدين لحكمين من كل بلد ينضوي اتحاده تحت مظلته، إذ رشح اتحاد الكرة الحكمين الشويخ والخشرم للمشاركة في البرنامج، وخصوصا أن الاتحاد الآسيوي يشترط في الحكمين ألا يقل عمرهما عن 24 عاما ولا يزيد على 29.
وبحسب برنامج الأكاديمية فإن الخطة المعدة تستمر أربعة أعوام، على أن يتجمع الحكام في كل عام خلال 4 مناسبات في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، مدة 5 أيام.
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد رشح خلال السنوات الماضية 7 حكام هم: أحمد خليل، أحمد الغريب، محمد خالد، محمد الدلاور ومحمد إبراهيم للمشاركة في البرنامج، كما سينضم إليهما الحكمان محمد راشد وعلي محمد حسين في الدفعة المقبلة.
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