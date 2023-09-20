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الشويخ والخشرم يشاركان في برنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد الآسيوي

9/20/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬شارك‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسين‭ ‬الشويخ‭ ‬والحكم‭ ‬راشد‭ ‬الخشرم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوية‭ ‬لدفعة‭ ‬2022،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ (‬كوالالمبور‭) ‬من‭ ‬11‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وحضر‭ ‬الشويخ‭ ‬والخشرم‭ ‬الجلسات‭ ‬النظرية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬كما‭ ‬نجحا‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لهما‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬استحدث‭ ‬مشروع‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مستقبلي‭ ‬طويل‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬إعداد‭ ‬حكام‭ ‬آسيويين‭ ‬جدد،‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬عالمية‭ ‬ومعايير‭ ‬وضعها‭ ‬لإعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬وتتضمن‭ ‬أبرز‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬لدخول‭ ‬الأكاديمية‭: ‬العمر،‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬إتقان‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬القامة‭ ‬البدنية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الإلمام‭ ‬الكبير‭ ‬بقانون‭ ‬اللعبة‭.‬

ومنح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬مقعدين‭ ‬لحكمين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬بلد‭ ‬ينضوي‭ ‬اتحاده‭ ‬تحت‭ ‬مظلته،‭ ‬إذ‭ ‬رشح‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الحكمين‭ ‬الشويخ‭ ‬والخشرم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬الحكمين‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عمرهما‭ ‬عن‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬29‭.‬

وبحسب‭ ‬برنامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬فإن‭ ‬الخطة‭ ‬المعدة‭ ‬تستمر‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتجمع‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬مناسبات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ (‬كوالالمبور‭)‬،‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬رشح‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬7‭ ‬حكام‭ ‬هم‭: ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬أحمد‭ ‬الغريب،‭ ‬محمد‭ ‬خالد،‭ ‬محمد‭ ‬الدلاور‭ ‬ومحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬سينضم‭ ‬إليهما‭ ‬الحكمان‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬الدفعة‭ ‬المقبلة‭.‬

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