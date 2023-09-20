منتخبنا السلاوي في المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا

أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬منتخبات‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والإمارات،‭ ‬وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وستنطلق‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬وسيخوض‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬نوافذ،‭ ‬وكل‭ ‬نافذة‭ ‬سيخوض‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬مباراتين،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬سيتأهل‭ ‬16‭ ‬منتخباً‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬إذ‭ ‬سيتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬ووصيفه‭ ‬للبطولة‭ ‬وسيصبح‭ ‬عددهم‭ ‬12،‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الستة‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬سيخوضون‭ ‬المُلحق‭ ‬وسيتأهل‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬للبطولة‭ ‬أيضاً‭.‬

وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬تايلند‭ ‬واستراليا‭ ‬وكوريا‭ ‬واندونيسيا،‭ ‬والثانية‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬والفلبين‭ ‬ونيوزلندا،‭ ‬والثالثة‭ ‬الصين‭ ‬وغوام‭ ‬واليابان‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬والسعودية،‭ ‬والخامسة‭ ‬إيران‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والهند‭ ‬وقطر‭ ‬والسادسة‭ ‬البحرين‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والإمارات‭.‬