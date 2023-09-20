منتخبنا السلاوي في المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا

منتخبنا السلاوي في المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا
التاريخ
9/20/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات سوريا ولبنان والإمارات، وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة مساء الثلاثاء.
وستنطلق التصفيات في شهر فبراير من العام القادم، وسيخوض كل منتخب 6 مباريات عبر 3 نوافذ، وكل نافذة سيخوض فيها كل منتخب مباراتين، وفي النهاية سيتأهل 16 منتخباً لكأس آسيا من أصل 24 منتخباً مشاركين في التصفيات، إذ سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه للبطولة وسيصبح عددهم 12، والمنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة سيخوضون المُلحق وسيتأهل من بينهم 4 منتخبات للبطولة أيضاً.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلند واستراليا وكوريا واندونيسيا، والثانية الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزلندا، والثالثة الصين وغوام واليابان ومنغوليا، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات العراق والأردن وفلسطين والسعودية، والخامسة إيران وكازاخستان والهند وقطر والسادسة البحرين وسوريا ولبنان والإمارات.
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