دوري شباب الطائرة من مجموعة واحدة

لجأت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬يرأسها‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الأندية‭ ‬العشرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مجموعتين‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭ ‬خوض‭ ‬قرابة‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المسابقات‭ ‬إنهم‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬نظرا‭ ‬لاعتذار‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬وهم‭: ‬البسيتين‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬والتضامن‭ ‬والنجمة‭.‬

وأوضح‭ ‬عاشوري‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬العشرة‭ ‬المشاركة‭ ‬ستخوض‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬وتتأهل‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الثامن،‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬السابع،‭ ‬والثالث‭ ‬مع‭ ‬السادس،‭ ‬والرابع‭ ‬مع‭ ‬الخامس،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الأربعة‭ ‬الفائزون‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ويتأهل‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬