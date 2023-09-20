دوري شباب الطائرة من مجموعة واحدة

دوري شباب الطائرة من مجموعة واحدة
التاريخ
9/20/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لجأت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة والتي يرأسها عبد الرضا عاشوري إلى وضع الأندية العشرة المشاركة في دوري الشباب في مجموعة واحدة بدلا من مجموعتين حتى يتسنى لكل فريق خوض قرابة تسع مباريات.
وقال رئيس المسابقات إنهم اضطروا إلى العمل بهذا الشكل نظرا لاعتذار أربعة أندية عن المشاركة وهم: البسيتين وبني جمرة والتضامن والنجمة.
وأوضح عاشوري أن الأندية العشرة المشاركة ستخوض المسابقة من دور واحد، وتتأهل ثمانية أندية إلى الدور الثاني، إذ سيلعب الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، ويتأهل الأربعة الفائزون إلى دور نصف النهائي، ويتأهل منه إلى الدور النهائي الفائز من مباراتين بحسب قوله.
وينتظر أن تبدأ منافسات دوري الشباب في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.
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