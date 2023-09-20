المنتخب الأولمبي يواجه الكويت بحثاً عن الانتصار

المنتخب الأولمبي يواجه الكويت بحثاً عن الانتصار
التاريخ
9/20/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس ثاني مبارياته بمنافسات كرة القدم بآسياد هانغتشو، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب الكويتي في مواجهة تعد بمثابة مفترق طرق أمام المنتخب، حيث يهدف المنتخب وراء تقديم أداء قوي يقوده لتسجيل الانتصار الأول له في المنافسات.
ويدرك اللاعبون أهمية هذه المواجهة التي بعد التعادل الإيجابي في المباراة السابقة، عمل الجهاز الفني للمنتخب إلى تحليل الأداء، وذلك بهدف تعزيز نقاط القوة وتلافي الأخطاء، خصوصاً وأن الهدف التايلندي جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ويعمل الجهاز الفني على تجهيزهم بشكل جيد لمواجهة الكويت.
ويتمتع المنتخب الأولمبي بلاعبين شبان إلى جانب عناصر الخبرة المتمثلة في سيد محمد عدنان وعلي عدنان ضيف.
ويقود الانتصار في مباراة اليوم المنتخب نحو الاقتراب من التأهل لدور الـ 16 من المنافسات، خصوصاً بعد خسارة الكويت في مباراتها الأولى أمام كوريا الجنوبية، وهو ما يتطلب التركيز حتى صافرة النهاية والسعي وراء تسجيل انتصار كبير يضعه المنتخب في أريحية قبل المواجهة الثالثة والأخيرة بالمجموعة أمام المنتخب الكوري الجنوبي.
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