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المنتخب الأولمبي يواجه الكويت بحثاً عن الانتصار

9/20/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬بمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬المنتخب‭ ‬وراء‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬يقوده‭ ‬لتسجيل‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬

ويدرك‭ ‬اللاعبون‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬الأداء،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬وتلافي‭ ‬الأخطاء،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬التايلندي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬ويعمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬تجهيزهم‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكويت‭.‬

ويتمتع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬بلاعبين‭ ‬شبان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬وعلي‭ ‬عدنان‭ ‬ضيف‭.‬

ويقود‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬المنتخب‭ ‬نحو‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬والسعي‭ ‬وراء‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬يضعه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬أريحية‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭.‬

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