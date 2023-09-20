منتخب الطائرة عيونه على الصدارة عندما يلاقي إيران

يضع‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬التأهل‭ ‬كمتصدر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬وصيف‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬التألق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬النيبالي‭ ‬يدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتركيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬والحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬القوي‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬ومليئة‭ ‬بالتحديات،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بالمنافسات،‭ ‬ويضعه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مثالي‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬يخوض‭ ‬المباراة‭ ‬دون‭ ‬ضغوطات‭ ‬وبرغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬بعد‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬رسمياً‭.‬

وأنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬استعداداته‭ ‬لمواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬بحصة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالقرية،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬روبين‭ ‬ولوشين‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بتمارين‭ ‬التقوية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهوزية‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭.‬

ويشعر‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بالثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التركيز‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المنتخب،‭ ‬وحالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬استحقاقين‭ ‬آسيويين‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬وقوة‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭.‬