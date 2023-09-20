منتخب الطائرة عيونه على الصدارة عندما يلاقي إيران

منتخب الطائرة عيونه على الصدارة عندما يلاقي إيران
التاريخ
9/20/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يضع منتخب كرة الطائرة نصب عينيه التأهل كمتصدر عن المجموعة الثانية من منافسات كرة الطائرة، وذلك عندما يلاقي المنتخب الإيراني وصيف بطولة آسيا في النسخة الأخيرة، بعد التألق في المباراة الأولى أمام المنتخب النيبالي يدخل منتخبنا مباراة اليوم أمام إيران بثقة كبيرة وتركيز على تحقيق المفاجأة والحاق الهزيمة بالمنتخب الإيراني القوي.
من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث يعتبر الفوز في هذه المباراة خطوة هامة للمنتخب في مشواره بالمنافسات، ويضعه في وضع مثالي للذهاب بعيداً للمنافسة على مركز متقدم، خصوصاً وأن المنتخب يخوض المباراة دون ضغوطات وبرغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، بعد ضمان التأهل رسمياً.
وأنهى منتخبنا استعداداته لمواجهة اليوم بحصة تدريبية في الصالة الرياضية بالقرية، حيث اكتفى المدرب الأرجنتيني روبين ولوشين لمنتخبنا بتمارين التقوية والمحافظة على اللياقة البدنية، في ظل الجهوزية الفنية التي يتمتع بها المنتخب.
ويشعر الجهاز الفني بالثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين في ظل التركيز الذي يتمتع به المنتخب، وحالة الاستقرار التي يعيشها في الأشهر الأخيرة التي شهدت مشاركته في استحقاقين آسيويين قبل المشاركة في الآسياد، وهو الأمر الذي يسعى المنتخب للاستفادة منه رغم صعوبة وقوة المباراة أمام المنتخب الإيراني.
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