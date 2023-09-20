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منافسات الشراع تنطلق اليوم بمشاركة جناحي والدوسري

9/20/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يبدأ‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬جناحي‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬سباقات‭ ‬منافسات‭ ‬الشراع‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬بمركز‭ ‬نينغبو‭ ‬للإبحار،‭ ‬إذ‭ ‬خاض‭ ‬جناحي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬آخر‭ ‬حصصه‭ ‬التدريبية‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬هانغتشة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬فشارك‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬التجريبية؛‭ ‬بهدف‭ ‬التعود‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬العامة،‭ ‬ويتنافس‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الليزر‭ ‬ستاندر‭ (‬القارب‭ ‬الأولمبي‭).‬

وتتكون‭ ‬منافسات‭ ‬الشراع‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سباقات‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬يخوض‭ ‬خلالها‭ ‬اللاعب‭ ‬جولتين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬النقاط‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة،‭ ‬ثم‭ ‬تجمع‭ ‬النقاط،‭ ‬واللاعب‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬نقاط‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭.‬

وتشهد‭ ‬الدورة‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للاعب‭ ‬الشاب‭ ‬خليفة‭ ‬الدوسري‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ (‬ليزر‭ ‬4‭.‬7‭)‬،‭ ‬ويستند‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬جيد،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

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