منافسات الشراع تنطلق اليوم بمشاركة جناحي والدوسري
التاريخ
9/20/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يبدأ اللاعب عبدالله جناحي اليوم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بالمشاركة في أول سباقات منافسات الشراع المقرر إقامتها بمركز نينغبو للإبحار، إذ خاض جناحي يوم أمس آخر حصصه التدريبية بعد وصوله الى هانغتشة للمشاركة في الدورة، فشارك في المنافسة التجريبية؛ بهدف التعود على الأجواء العامة، ويتنافس جناحي في فئة الليزر ستاندر (القارب الأولمبي).
وتتكون منافسات الشراع من 10 سباقات موزعة على خمسة أيام، يخوض خلالها اللاعب جولتين في كل يوم، إذ يتم احتساب النقاط لتحديد المراكز في كل مرحلة، ثم تجمع النقاط، واللاعب الحاصل على أقل نقاط يفوز في المسابقة.
وتشهد الدورة المشاركة الأولى للاعب الشاب خليفة الدوسري الذي يشارك في فئة تحت 17 عاماً (ليزر 4.7)، ويستند الدوسري على سجل جيد، إذ حقق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية في مصر عام 2019، والميدالية البرونزية في الجزائر خلال شهر يوليو الماضي.
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