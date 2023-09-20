مشاركة تاريخية لرياضة التجديف بآسياد هانغتشوالأحـمر الأولمـبي يواجـه الكـويت بشـعار الانتــصار

مشاركة تاريخية لرياضة التجديف بآسياد هانغتشوالأحـمر الأولمـبي يواجـه الكـويت بشـعار الانتــصار
التاريخ
9/20/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو – الوفد الإعلامي:
تصوير: علي الحلواجي وأحمد الهدار
سجلت رياضة التجديف مشاركة تاريخية في دورة الألعاب الاسيوية بظهورها الأول في منافسات زوجي الرجال وفردي السيدات، وذلك بعد مشاركة البحرين في المنافسات التي أقيمت يوم أمس الأربعاء كثالث الألعاب البحرينية المشاركة في النسخة 19 من الدورة والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 أكتوبر القادم، وسعى الفريق البحريني إلى تسجيل أفضل زمن في مشاركته الأولى بالمنافسات التي تشهد مشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى القارة بتواجد أبطال عالميين وقاريين.
ويعود المنتخب الأولمبي إلى الواجهة من جديد مساء اليوم الخميس عندما يخوض ثاني مبارياته في دوري المجموعات بالآسياد، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب الكويتي عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الصين (11:00 صباحاً بتوقيت البحرين)، في مباراة مهمة للأحمر الأولمبي في مشواره بالمنافسات، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في طريق المنتخب نحو دور الـ 16 من المنافسات.
من جهة أخرى، تنتظر منتخب كرة الطائرة مواجهة قوية عندما يصطدم بوصيف آسيا المنتخب الإيراني في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت الصين (9:30 صباحاً بتوقيت البحرين)، وسط مساع كبيرة في تحقيق المفاجأة والتأهل كمتصدر عن المجموعة إلى الدور الثاني من منافسات كرة الطائرة.
التجديف تسجل الظهور الأول
سجلت رياضة التجديف ظهورها الأول في الآسياد، وذلك عن طريق الثنائي فهد جاسم وعمر نجم في منافسات الزوجي، حيث أنهى الثنائي السباق في زمن وقدره 8 دقائق و14 ثانية و76 جزء من الثانية، وذلك في المجموعة التي ضمت فرق من إيران، العراق، تايلند وهونغ كونغ، وشهدت السباق منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة، ويعد الزمن الذي حققه الفريق البحريني جيداً في مشاركته الأولى، حيث تنتظره اليوم الخميس منافسات الدور الثاني لتحديد المتأهلين النهائيين للمرحلة القادمة من السباق.
أما في منافسات السيدات فشهدت مشاركة تاريخية للاعبة مريم عبدالحميد والتي نجحت في إنهاء السباق في زمن قدره 11 دقيقة و30 ثانية و96 جزء من الثانية، لتكون مريم أول لاعبة بحرينية تشارك في الألعاب الآسيوية في رياضة التجديف في مجموعة ضمت لاعبات من أوزبكستان، الفلبين، هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وستستكمل مريم اليوم الخميس مشاركتها في الآسياد بخوض السباق الثاني في الدور التأهيلي للدور القادم من المنافسات.
فهد جاسم: نطمح إلى الأفضل
أكد لاعب منتخبنا الوطني للتجديف فهد جاسم تحقيق المنتخب لمكاسب كبيرة من مشاركته الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، وقال «نجحنا في السباق الأول لنا على مستوى الآسياد من تسجيل رقم ممتاز على القارب الأولمبي، رغم صعوبة وقوة المنافسة، إلا أننا سجلنا حضوراً في هذا الاستحقاق الآسيوي الكبير».
وتابع «سعداء بتسجيل المشاركة الأولى للعبة في الآسياد، ونطمح إلى تحقيق المزيد من النتائج الايجابية والأرقام المتقدمة في البطولات القادمة، لكن قبل ذلك سنسعى وراء تحسين الرقم الذي تم تسجيله يوم أمس بزمن أفضل في منافسات اليوم، بعد الاحتكاك مع أفضل اللاعبين والمنتخبات في القارة».
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