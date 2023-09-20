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مشاركة تاريخية لرياضة التجديف بآسياد هانغتشوالأحـمر الأولمـبي يواجـه الكـويت بشـعار الانتــصار

9/20/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ ‬ ‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭: ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار


سجلت‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬بظهورها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال‭ ‬وفردي‭ ‬السيدات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬كثالث‭ ‬الألعاب‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬والمقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وسعى‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬بالمنافسات‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬بتواجد‭ ‬أبطال‭ ‬عالميين‭ ‬وقاريين‭.‬

ويعود‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬بالآسياد،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الصين‭ (‬11:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬للأحمر‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بالمنافسات،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬المنتخب‭ ‬نحو‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تنتظر‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬عندما‭ ‬يصطدم‭ ‬بوصيف‭ ‬آسيا‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الصين‭ (‬9:30‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وسط‭ ‬مساع‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬والتأهل‭ ‬كمتصدر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭.‬


التجديف‭ ‬تسجل‭ ‬الظهور‭ ‬الأول

سجلت‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬ظهورها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الثنائي‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ ‬وعمر‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬الثنائي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬وقدره‭ ‬8‭ ‬دقائق‭ ‬و14‭ ‬ثانية‭ ‬و76‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬العراق،‭ ‬تايلند‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬وشهدت‭ ‬السباق‭ ‬منافسة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬ويعد‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬تنتظره‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لتحديد‭ ‬المتأهلين‭ ‬النهائيين‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬السباق‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات‭ ‬فشهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخية‭ ‬للاعبة‭ ‬مريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬والتي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬و30‭ ‬ثانية‭ ‬و96‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الثانية،‭ ‬لتكون‭ ‬مريم‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬بحرينية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ضمت‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬الفلبين،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وستستكمل‭ ‬مريم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬بخوض‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التأهيلي‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬‮


فهد‭ ‬جاسم‭: ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل

أكد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للتجديف‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬لمكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الآسياد‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬ممتاز‭ ‬على‭ ‬القارب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬وقوة‭ ‬المنافسة،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬سجلنا‭ ‬حضوراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سعداء‭ ‬بتسجيل‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬والأرقام‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة،‭ ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬سنسعى‭ ‬وراء‭ ‬تحسين‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بزمن‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم،‭ ‬بعد‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمنتخبات‭ ‬في‭ ‬القارة‮»‬‭.‬

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