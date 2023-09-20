البحرين تتلقى دعوة للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023

البحرين تتلقى دعوة للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023
التاريخ
9/20/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد مطر
تلقى الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة برئاسة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة دعوة خاصة من الاتحاد الدولي للعبة، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2023 والتي ستقام في رأس الخيمة بالإمارات، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن المجموعة التي تضم إسبانيا ورومانيا وأمريكا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ديفا بالجفير،
والخاص للإعلان عن إطلاق فكرة تأسيس اتحاد كرة القدم المصغرة، وذلك بحضور الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وأشرف بن صالحة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة.
وذكر خلال المؤتمر أنه تم التباحث مع الهيئة العامة للرياضة من أجل الإشهار الرسمي للاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، وتشكيل مجلس الإدارة.
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