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البحرين تتلقى دعوة للمشاركة بكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023

9/20/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬مطر

تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دعوة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭ ‬بالإمارات،‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬إسبانيا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وأمريكا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ديفا‭ ‬بالجفير،‮
‬والخاص‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬فكرة‭ ‬تأسيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأشرف‭ ‬بن‭ ‬صالحة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭.‬

وذكر‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإشهار‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة،‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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