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تايلور سويفت تنافس الاستوديوهات السينمائية في عقر دارها

9/20/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطلق النجمة تايلور سويفت فيلما وثائقيا عن جولة حفلاتها الناجحة، يعرض في الصالات، ويمكن أن يستقطب جمهورا كبيرا ويحقق إيرادات عالية تتسبب في خضة بالقطاع السينمائي الذي لايزال في طور النقاهة، إذ يشكل تحديا لهيمنة الاستوديوهات ويكرس الإمبراطورية الاقتصادية للمغنية.
وبرزت طلائع النتائج المتوقعة للفيلم الطويل المعنون: «Taylor Swift: The Eras Tour» («تايلور سويفت: ذي إيراس تور») عندما حطم نهاية أغسطس الماضي الرقم القياسي للمبيعات المسبقة في يوم واحد في الولايات المتحدة بإيرادات بلغت 37 مليون دولار.
ويتوقع أن تحقق النجمة الثلاثينية أرباحا كبيرة من هذا الفيلم الذي لم تتعد تكلفته 10 إلى 20 مليون دولار، بحسب موقع «بوك» الإخباري.
وأشار موقع «بيلبورد» المتخصص إلى أنها ستتقاسم 57% من عائدات مبيعات التذاكر مع شبكة دور السينما «ايه ام سي» AMC، وهي نسبة تعادل تلك التي تحصل عليها الاستوديوهات عادة.
ورأى جيف بوك من شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أن إيراداته قد تتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه، أي من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وأوضح المحلل أن الشريط «قد يكون أكبر فيلم في الخريف (...) وهو أمر مذهل»، مع أن الحفلة المصورة قد لا تعرض إلا في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وبدا واضحا أن الاستوديوهات تتوجس من طرح هذا الفيلم، إذ أرجأت إطلاق عروض عدد من أفلامها كان مقررا أساسا عرضها في عطلة نهاية الأسبوع نفسها أو في تواريخ قريبة، وأبرزها The Exorcist: Believer («ذي إيكزورسيست: بيليفر»).
ولم تكتف تايلور سويفت بإنتاج فيلمها من دون المرور بهوليوود التي تتعافى بصعوبة من أضرار مرحلة الجائحة، ويشلها راهنا إضراب طويل مزدوج للممثلين وكتاب السيناريو، بل تجرأت على الإعلان عنه قبل أقل من شهر ونصف الشهر من طرحه.

صور تايلور سويفت

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