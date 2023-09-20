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دراسة تكشف سر ندرة الألماس الوردي

9/20/2023 7:20:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توصل باحثون إلى «السر» الكامن وراء ندرة الألماس الوردي الموجود بصورة حصرية تقريبا في أستراليا، وهو ما يفسر الأسعار المرتفعة جدا لهذه الأحجار الكريمة، على ما أفادت دراسة نشرت مؤخرا.
وأكثر من 90% من الألماس الوردي الموجود راهنا جرى استخراجه من منجم أرغايل الواقع في شمال غرب استراليا والذي أغلق حديثا.
لكن أحدا لم يكن يدرك سبب العثور على هذه الأحجار الكريمة في المنجم الواقع على أطراف القارة الجنوبية، في حين أن معظم المناجم التي يستخرج منها الألماس تقع في وسط القارات، كما هي الحال في جنوب أفريقيا أو روسيا.
وأوضح فريق أسترالي في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر كوميونيكشنز» أن تشكل هذه المعادن النادرة ناتج من تفكك أول قارة عظمى على الأرض، قبل 1.3 مليار سنة. وفي حديث لوكالة فرانس برس، قال المعد الرئيسي للدراسة هيوغو أولييروك من جامعة كيرتن الأسترالية، إن «المكونين» اللازمين لتكون الماسة وردية معروفان أصلا. ويتمثل المكون الأول بالكربون الموجود في الأرض على عمق كبير. إلا أن هذا الكربون يكون على عمق لا يتجاوز الـ 150 كيلومترا، عبارة عن نوع من الغرافيت تصنع منه أقلام الرصاص، و«لا يعطي مظهرا جميلا لخاتم الزواج»، على ما يقول الباحث مازحا.
أما «المكون» الثاني فهو ضغط هائل لكنه محدود للماسة، لدرجة إحداث تغيير في لونها بعد أن تكون شفافة.
ويوفر الاكتشــــــاف الذي توصل إليه الفريق الأسترالي تفسيرا عن سبب انتقال الألماس الوردي من القشرة الأرضية إلى السطح تقريبا.

MENAFN20092023000130011022ID1107109752

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